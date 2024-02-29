Встреча главы Солнечногорска с руководством учреждений культуры прошла в досуговом центре «Тимоново»

Константин Михальков напомнил, что в округе проведена большая работа по обновлению учреждений культуры. Так, по президентскому проекту преобразили Культурно-досуговый центр «Тимоново», Дом офицеров «Выстрел», Дом культуры «Миронцево» и Менделеевскую детскую школу искусств. Кроме того, закупили почти 50 музыкальных инструментов и более 2300 книг для библиотек.

«Сейчас инвестор капитально ремонтирует Дом культуры в Поварово. Начали обновление центральной библиотеки и Дома культуры в Андреевке. Обновлений, конечно же, требуют и другие учреждения культуры - мы это видим и планируем для включения в госпрограммы», - отметил Михальков.

Глава округа поблагодарил педагогов за успехи воспитанников на международном, всероссийском и областном уровнях, а также за поддержку бойцов специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 70 школ и детских садов построят в регионе в 2024 году.

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