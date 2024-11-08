Встреча главы Люберец с жителями прошла в поселке Малаховка

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Основным вопросом обсуждения стал капитальный ремонт многоквартирных домов. На встречу пригласили представителя регионального фонда капремонта «Ватага». Подрядная организация при ремонте кровли домов не защитила ее от дождя, поэтому часть квартир залило.

«Представитель организации ответил на вопросы люберчан, а также подробно разъяснил порядок получения собственниками компенсаций за причиненный ущерб», - рассказал Владимир Волков.

Глава муниципалитета и его заместители главы регулярно проводят выездные встречи, время и место которых можно узнать на официальном сайте администрации или в социальных сетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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