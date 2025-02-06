Встреча администрации с жителями прошла в школе № 3 во Фрязине

Задать свои насущные вопросы пришли порядка 30 фрязинцев. Участники встречи подробно обсудили вопросы, которые касались сферы имущества, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Все разобрали на месте с участием ответственных лиц, с каждым из заявителей специалисты свяжутся повторно для более детальной проработки вопросов. Дмитрий Воробьев считает, что обратная связь от фрязинцев - это главный фактор, который помогает с каждым разом делать работу все более эффективной.

«Такой формат, на самом деле, очень полезен. Это живой диалог органов местного самоуправления с жителями и возможность решить текущие вопросы, потому что не всегда можно записаться, не всегда есть время. А такой формат очень удобен», - отметил житель города Кирилл Чирков.

Для того, чтобы ответить на вопросы горожан, вместе с главой городского округа Дмитрием Воробьевым, депутатами городского совета и представителями профильных служб прием вели представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, заместитель главврача Щелковской больницы, сотрудники отдела надзорной деятельности по Щелковскому району и фрязинского отдела полиции.

Жители муниципалитета обращались абсолютно с разными вопросами. Пенсионерка Александра Воробьева пришла на встречу по поводу ремонта квартиры. Из-за постоянных протечек в ней сыро и появилась плесень. Обращение жительницы приняли в работу.