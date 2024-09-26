Встреча администрации с жителями прошла в селе Семеновское
Жители села Семеновское задали вопросы главе округа на личной встрече. Она прошла в формате выездной администрации.
Отметим, что встречи в формате выездной администрации пройдут и в других населенных пунктах округа.
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На встречу приехали глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, его профильные заместители, депутаты и представители ресурсоснабжающих организаций.
Большинство вопросов жителей было связано с ЖКХ и работой рейсового транспорта. Автобусы часто опаздывают и ходят не по графику. Как объяснил Сергей Мужальских, все потому, что не хватает водителей. Проблему планируют решить, привлекая частных водителей.
Также по просьбе сельчан в Семеновском установят современные остановки. Вопрос по обустройству тротуара и пешеходного перехода рассмотрит комиссия по безопасному движению.