Встреча администрации с жителями прошла в селе Семеновское

Читайте нас в:

Отметим, что встречи в формате выездной администрации пройдут и в других населенных пунктах округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На встречу приехали глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, его профильные заместители, депутаты и представители ресурсоснабжающих организаций.

Большинство вопросов жителей было связано с ЖКХ и работой рейсового транспорта. Автобусы часто опаздывают и ходят не по графику. Как объяснил Сергей Мужальских, все потому, что не хватает водителей. Проблему планируют решить, привлекая частных водителей.

Также по просьбе сельчан в Семеновском установят современные остановки. Вопрос по обустройству тротуара и пешеходного перехода рассмотрит комиссия по безопасному движению.