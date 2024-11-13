Встреча администрации с работниками производства пластмасс прошла в Чехове

Среди поднятых тем были ремонт и содержание дорог, отопление многоквартирных домов, вывоз твердых бытовых отходов, работа очистных сооружений, содержание многоквартирных домов, надежность электроснабжения и уличное освещение.

Михаил Собакин пообещал, что все адреса с проблемами отопления в квартирах будут зафиксированы, и специалисты управляющей компании незамедлительно отправятся на проверку подачи тепла. Также он сообщил, что вопрос об обустройстве искусственных неровностей на Почтовой улице будет вынесен на ближайшее заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

Напомним, что такие встречи проходят на постоянной основе для обсуждения волнующих жителей тем, доведения информации о проделанной работе и планах по решению проблем. Следующая такая встреча состоится уже в четверг, 14 ноября, в 18:00 в селе Талалихино.

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