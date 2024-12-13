Встреча администрации Чехова с жителями прошла в поселке Столбовая

Глава городского округа Михаил Собакин отметил, что большинство обращений касались содержания многоквартирных домов. «Все адреса взяты в работу. В ближайшие дни мы проверим все обращения и постараемся решить беспокоящие людей проблемы», - подчеркнул Михаил Собакин.

Одной из ключевых тем встречи стало устройство тротуара вдоль проезжей части, о необходимости которого жители Столбовой неоднократно упоминали. Глава округа поручил совместно с компанией «Мосавтодор», которая является балансодержателем дороги, детально проработать этот вопрос.

Среди других обсуждаемых тем были повышение качества энергоснабжения, организация безопасного перехода через железнодорожные пути, подача отопления в жилые дома и включение многоквартирных домов в программу капитального ремонта.

«Все обращения оформлены в протокол, и по каждому из них определен ответственный исполнитель. Вопросы, которые могут быть решены оперативно, будут выполнены в кратчайшие сроки. Те, что требуют более длительной проработки, останутся на контроле до полного их решения», - заверил Михаил Собакин.

Проект «Выездная администрация» продолжает оставаться эффективным инструментом взаимодействия жителей с органами власти, способствуя оперативному решению актуальных вопросов и улучшению качества жизни в округе.