«Всей семьей будем голосовать». Олег Сирота — об участии в выборах на участке в Подмосковье
Жители Московской области могут проголосовать на выборах президента как на избирательном участке, так и с помощью ДЭГ. Предприниматель из Истры Олег Сирота поделился, что он предпочитает традиционный способ голосования.
Предприниматель отметил, что явка на выборах в Истре высокая. На избирательных участках образуются очереди из желающих проголосовать. Олег Сирота поделился, что сам он будет голосовать завтра.
«Мы с семей выбираем традиционный способ голосования - пойдем на избирательный участок. Дети получат шарики, мы им купим что-нибудь вкусное, будет играть музыка - для нас в деревне это праздник», - поделился Сирота.
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