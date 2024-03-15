15 марта 2024, 18:07

«Всей семьей будем голосовать». Олег Сирота — об участии в выборах на участке в Подмосковье

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Жители Московской области могут проголосовать на выборах президента как на избирательном участке, так и с помощью ДЭГ. Предприниматель из Истры Олег Сирота поделился, что он предпочитает традиционный способ голосования.

Предприниматель отметил, что явка на выборах в Истре высокая. На избирательных участках образуются очереди из желающих проголосовать. Олег Сирота поделился, что сам он будет голосовать завтра.

«Мы с семей выбираем традиционный способ голосования - пойдем на избирательный участок. Дети получат шарики, мы им купим что-нибудь вкусное, будет играть музыка - для нас в деревне это праздник», - поделился Сирота.

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Олег Сирота Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 18:00
Почти 2,7 тысячи свадеб сыграли в Подмосковье в феврале
фото предоставлено ГУ ЗАГС МО
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Итоги февраля подвели в Главном управлении ЗАГС Московской области. За месяц в регионе зарегистрировали около 2,7 тысячи браков.

Самым популярным для заключения браков стал отдел ЗАГС № 1 по городским округам Люберцы и Лыткарино. Много свадеб состоялось в ЗАГСе Подольска, а также в Московском областном Дворце бракосочетания № 1.

Свадебный пик пришелся на 24 февраля - дату с зеркальным сочетанием цифр. Тогда свои отношения оформили более 400 пар.

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Свадьбы Брак
15 марта 2024, 17:25
Женщины на избирательном участке в Лыткарине храбро остановили мужчину при попытке влить краску в ящик для бюллетеней
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Храбрые сотрудницы избирательного участка в Лыткарине задержали мужчину, который пытался вылить жидкость в ящик для голосования. Правоохранители уже занимаются инцидентом, по факту нарушения возбудят уголовное дело.

Как сообщили в Мособлизбиркоме, избиратель Белинский в 13:00 15 марта получил бюллетень на участке №1426, опустил его в ящик для голосования и в прорезь налил синюю краску.

На увиденное храбро отреагировали сотрудницы, остановив мужчину, даже не зная, чем это могло обернуться. После вызова полиции нарушителя задержали.

Сам Белинский объяснил поступок тем, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что на его имя оформлены кредиты в банке. Для списания долгов от мужчины потребовали залить краску в ящик для голосования.

Уголовное дело возбудят по статье 141 УК России - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Ящик опечатали в целях недопущения порчи бюллетеней. Голосование избирателей продолжается в резервном ящике.

«Конечно, инциденты такого рода - это явные формы давления на людей, стремление посеять какие-то негативные эмоции. Судя по тому, что идет координация по телефону, это осознанная провокация. Правоохранительные органы установят, откуда она режиссировалась: из страны или из-за рубежа. И установят меру ответственности», - сказал секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

Он предостерег людей, которые могут попасться на такую же удочку, о серьезной уголовной ответственности.

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Выборы президента РФ Лыткарино Единый день голосования
15 марта 2024, 16:31
Депутат Госдумы Никита Чаплин проголосовал на выборах в Коломне
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Депутат Госдумы Никита Чаплин проголосовал на избирательном участке в Коломне. По его словам, явка избирателей в округе сегодня высокая.

«Уверен, что это самые главные выборы в нашей стране. Сегодня в Коломне высокая явка. Это говорит о том, что люди понимают, насколько сегодня ответственный день, ответственный период для всей нашей страны», - подчеркнул Чаплин.

Напомним, выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. Во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей также угостят блинами.

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Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 16:30
Почетный гражданин Солнечногорска Николай Сотниченко проголосовал на выборах президента
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Почетный гражданин городского округа Солнечногорск Николай Сотниченко принял участие в голосовании на выборах президента России. Он вместе с супругой посетил избирательный участок, расположенный в Доме культуры «Выстрел».

«В современных условиях мы увидели, как наше общество проявило единство. Поэтому сейчас, в дни выборов президента, я призываю всех тоже проявить сплоченность и сделать выбор. От того, как мы проголосуем, зависит будущее всей страны», - отметил Николай Сотниченко.

Жителям Солнечногорска предоставлена возможность выбрать будущего президента Российской Федерации в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, что делает процесс более доступным и удобным для каждого. Избирательные пункты будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

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Солнечногорск Выборы

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