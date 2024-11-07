Всероссийское общество инвалидов в Ленинском округе отметило 35-летие

Для участников организации была подготовлена концертная программа, а также организована выставка картин «Неограниченные» в рамках партийного проекта «Единая страна-доступная среда». Все, кто оказывает помощь данной организации, были удостоены благодарственными письмами и почетными грамотами. Руководителю местного отделения Наталье Рящиной был вручен сертификат на развитие и поддержку Ленинской местной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Депутат Государственной Думы РФ и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев отметил, что каждый человек с инвалидностью важен как для нашего общества, так и для развития его гуманистического начала. И для того, чтобы всем было легко жить, нужно создавать безбарьерную среду.

Наталья Рящина выразила благодарность всем, кто поддерживает организацию и отметила, что такой неравнодушный подход к обществу позволил отметить 35-летие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».