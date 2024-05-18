18 мая 2024, 18:32

Всероссийский забег памяти Семена Ржищина прошел в Лобне

Читайте нас в: Google Новости

XXVIII всероссийский легкоатлетический забег памяти Семена Ржищина прошел в Лобне. Старт масштабному спортивному мероприятию дала глава городского округа Анна Кротова.

Бегуны могли выбрать дистанцию по силам: два, пять и десять километров.

Победителем в соревнованиях на десять километров в третий раз стал Александр Рыбалкин - член сборной России по легкой атлетике.

«По дистанции никаких вопросов. Для меня участие в этом забеге - это внутренний праздник, потому что одному бегать на тренировке бывает очень скучно, даже профессиональным спортсменам, которые бегают каждый день » , - рассказал Рыбалкин.

Лучшей среди женщин на той же дистанции стала Мария Смирнова. На дистанции пять километров среди женщин победила Анастасия Шипелкина, среди мужчин– Андрей Митрофанов. Награды участникам по традиции вручал племянник Семена Ржищина - Сергей Гришаков.

«Благодарен жителям города и администрации, которые сделали это массовое мероприятие и проводят его. Очень приятно, что чтят память такого выдающегося для Лобни спортсмена » , - рассказал Гришаков.

В этом году в забеге памяти Семена Ржищина приняли участие более 540 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня Школьники
18 мая 2024, 17:37
Победителей конкурса «Семья Года» наградили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства социального развития МО
Читайте нас в: Google Новости
Победителей регионального этапа конкурса «Семья Года» наградили в Подмосковье. Более 300 жителей из 33 округов региона отправились на выходные в детский лагерь «Литвиново».

«Сегодня в нашем детском лагере „Литвиново“ мы открыли большие семейные выходные для многодетных и семей участников СВО, а также финалистов регионального этапа конкурса „Семья Года“», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Для участников семейного заезда организовали мастер-классы, концерт, семейный квест, праздничную ярмарку.

Семья Дубровиных получила Орден Материнской славы, а еще шесть семей - благодарственные письма от Минсоцразвития Подмосковья.

Вечером гостей ждет музыкальный концерт.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Концерты конкурсы
18 мая 2024, 17:21
Школьникам провели экскурсию по макаронному заводу в Серпухове
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные школьники посетили завод по производству макарон в Серпухове. Организовало увлекательную экскурсию руководство компании «Маревен Фуд Сэнтрал».

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ученики школы № 19 из Серпухова и школы-клуба «Династия» из Истры увидели, как производят макаронные изделия, лапшу и картофельное пюре быстрого приготовления.

После экскурсии ребята получили подарочные наборы с продукцией фирмы. Экскурсия прошла в рамках акции «День добрых дел».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Серпухов Школьники
18 мая 2024, 15:35
Жители Химок приняли участие в акции «Лес будущего»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Химки состоялась экологическая акция «Лес будущего». Главной площадкой стали улицы Калинина и Чапаева в Старых Химках, где вместе с местными жителями липы и каштаны высадили глава округа Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Общее количество зеленых насаждений по всему городу достигло более 1500 деревьев и 4500 кустарников, распределенных по более чем 150 локациям.Дмитрий Волошин.

Дмитрий Волошин сообщил, что общими усилиями посадили около сорока лип и каштанов прямо в центре Старых Химок, который является одной из самых любимых зон для прогулок среди жителей.

Особым местом для посадки выбрали аллею возле городского ЗАГСа, где в статусе новоиспеченной семьи первое дерево посадили Илья и Надежда Фроловы.

В акции также участвовали депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, ветераны Великой Отечественной войны, активисты партии «Единая Россия» и волонтеры.

«Уже десять лет я принимаю участие в разных экологических акциях и считаю это важным, потому что это наше общее будущее», - поделилась депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина.

Напомним, что мероприятие прошло в рамках международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Общественные акции
18 мая 2024, 15:10
«Всем удачи, победы». Андрей Воробьев дал старт хоккейным соревнованиям в Красногорске
Читайте нас в: Google Новости
В Красногорске стартовал «Кубок Юнисон» по хоккею среди сильнейших детских команд России и Белоруссии. Старт этим масштабным соревнованиям дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На открытие турнира также приехали министр спорта России Михаил Дегтярев, первый вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг, президент ХК «Юнисон-Москва» Александр Клименко.

Воробьев пожелал ребятам успехов в соревнованиях и ярких побед.

«Мы рады видеть вас, ребята, в Подмосковье. Надеюсь, что эта ледовая площадка позволит проявить свои лучшие качества, которые прививают вам тренеры, родители. Хочу пожелать всем удачи, победы», - сказал Андрей Воробьев.

Губернатор также поблагодарил главу «Газпрома» Алексея Миллера за строительство спортивного комплекса, в котором дети могут заниматься бесплатно, а также идейного вдохновителя турнира Романа Ротенберга.

За победу сразятся восемь команд участников не старше 10 лет: «Ак Барс» из Казани, «Армия СКА» и «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга, московские «Динамо» и «Красная Машина Юниор», «Лада» из Тольятти, «Металлург» из Магнитогорск, а также Школа Руслана Салея из Минска.

Игры пройдут 18 и 19 мая в формате нон-стоп марафона - за два дня юные хоккеисты сыграют матчи и в группах, и в плей-офф.

«От имени министерства спорта, от себя лично хочу поздравить всех с открытием этого турнира, пожелать ребятам успеха, чтобы они проявили свои лучшие качества, подружились, были настоящими джентльменами на льду», - отметил Михаил Дегтярев.

В рамках «Кубка Юнисон» ребята также поучаствуют в хоккейном кибер-турнире. Команды по три игрока в каждой сыграют по три виртуальных матча. Победителя ждет ценный приз.

Роман Ротенберг в свою очередь выразил признательность министерству спорта России в лице Михаила Дегтярева и губернатору Подмосковью Андрею Воробьевы за поддержку подобных проектов.

«Мы всегда обсуждаем, как развивать хоккей вместе. И прежде всего это нужно делать за счет проведения таких турниров, чтобы наши дети понимали - они могут реализовать свои мечты в России, Московской области, в Красногорске. И тогда, поверьте, никто не захочет уезжать из России, все будут играть дома. Ребята покажут, что на любом уровне они могут обыгрывать и Канаду, и любую другую страну мира», - подчеркнул Ротенберг.

Также участники хоккейного турнира в перерывах между играми могут попробовать себя в роли комментаторов спортивных матчей, корреспондентов или приглашенных экспертов трансляций, пройдя развивающий интеркатив, который организовал «Город профессий».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Дети Хоккей Андрей Воробьев

Новости по теме