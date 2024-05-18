Всероссийский забег памяти Семена Ржищина прошел в Лобне

Бегуны могли выбрать дистанцию по силам: два, пять и десять километров.

Победителем в соревнованиях на десять километров в третий раз стал Александр Рыбалкин - член сборной России по легкой атлетике.

«По дистанции никаких вопросов. Для меня участие в этом забеге - это внутренний праздник, потому что одному бегать на тренировке бывает очень скучно, даже профессиональным спортсменам, которые бегают каждый день » , - рассказал Рыбалкин.

Лучшей среди женщин на той же дистанции стала Мария Смирнова. На дистанции пять километров среди женщин победила Анастасия Шипелкина, среди мужчин– Андрей Митрофанов. Награды участникам по традиции вручал племянник Семена Ржищина - Сергей Гришаков.

«Благодарен жителям города и администрации, которые сделали это массовое мероприятие и проводят его. Очень приятно, что чтят память такого выдающегося для Лобни спортсмена » , - рассказал Гришаков.

В этом году в забеге памяти Семена Ржищина приняли участие более 540 спортсменов.

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