11 февраля 2024, 16:57

Всероссийский XVI турнир по греко-римской борьбе собрал более 200 спортсменов в Климовске

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Торжественное открытие Всероссийского XVI двухдневного турнира по греко-римской борьбе состоялось в подольском Климовске. За призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева соревнуются более 200 спортсменов из 25 регионов России, в том числе 87 — из Подмосковья.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов пожелал участникам турнира красивой, бескомпромиссной борьбы без травм и отметил, что более тысячи детей округа занимаются греко-римской борьбой.

По словам мастера спорта международного класса, тренера высшей категории спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Евгения Гребнева, многие спортсмены из Подольска претендуют на выход в финал.

«Ко всем турнирам готовимся очень тщательно, особенно к домашним. Хотя дома и трибуны помогают, поддерживают родители и друзья. Ребятам психологически легче настраиваться на поединки. Главное качество спортсмена - волевой характер, воля к победе. У нас недавно были важные соревнования, отбор на первенство страны. Поэтому ребята на пике формы»,- рассказал Гребнев.

Участникам состязаний пожелали победы олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Шамиль Хисамутдинов, начальник отдела греко-римской борьбы Всероссийской федерации спортивной борьбы Николай Проказов и другие известные спортсмены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Подольск
11 февраля 2024, 14:08
Каратисты из Химок заняли семь призовых мест на Кубке Подмосковья
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники карате клуба «Чемпион», расположенного в городском округе Химки завоевавали семь медалей на престижном Кубке Московской области. Состязания, собравшие более 400 спортсменов из 22 городов, прошли в спортивном дворце «Триумф».

В числе победителей - Варвара Кочкинова, которая заняла почетное первое место, укрепив свою позицию среди лучших каратистов региона. На втором месте оказались Матвей Григорьев, Игорь Сулима, Елизавета Семенова, Григорий Шамин и Ксения Фазлы. Третье место достойно заняла Алина Лифенко.

Эти достижения открыли химкинским спортсменам двери на летнюю юношескую Спартакиаду и Кубок России по карате. Ребята представят свой город и школу на всероссийском уровне.

«В Химках развитие спорта - одно из приоритетных направлений. Реконструкция существующих учреждений физической культуры и спорта, строительство новых объектов - все это делает спорт доступным. Ребят поздравляю с победой и желаю успехов», - прокомментировал депутат городского округа Химки Глеб Демченко.

Это не первый выдающийся успех химкинских каратистов: ранее они уже завоевали семь медалей на Чемпионате Московской области и Открытом соревновании по киокусинкай, опередив почти 500 конкурентов из двадцати городов России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в конце прошлого года Минспорт России назвал Подмосковье первым регионом по развитию спорта.

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Спортсмены Химки
11 февраля 2024, 14:07
Очередной тур открытого чемпионата по «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске
Unsplash
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Пятый тур открытого чемпионата по спортивной версии известной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» состоялся в Воскресенске. Самые эрудированные школьники городского округа встретились в просторном зале дворца культуры «Химик».

Игра собрала школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Вопросы касались самых разнообразных областей знаний - от истории и науки до искусства и спорта, вызывая интерес не только у участников, но и у присутствующего старшего поколения.

Сопровождали школьников учителя и родителей. Они также нашли возможность для общения и обмена опытом на мероприятии.

По результатам напряженной борьбы победителями пятого тура стали представители лицея № 23, которые дали верные ответы на 9 из заданных вопросов. Школа № 99 заняла второе место, а гимназия № 1 удостоилась почетного третьего места.

Финал открытого чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» запланирован на 29 февраля. Участники уже с нетерпением ждут возможности продемонстрировать свои знания и побороться за звание самой умной команды Воскресенска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которые постоянно обновляются.

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Школы Учителя Школьники Воскресенск
11 февраля 2024, 12:55
Квиз в честь 225-го юбилея Пушкина провели для волонтеров из Балашихи
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Викторину на знание биографии Александра Пушкина провели для волонтеров из Балашихи. Школьники ответили на множество вопросов в день 225-го юбилея поэта.

По словам специалиста по работе с молодежью Виктории Фирсовой, квиз получился очень интересным, а ребята с легкостью ответили на все вопросы.

«Эти мероприятия важны для нашей современной молодежи, чтобы не забывать культуру России, чтобы развиваться», - рассказала Фирсова.

Напомним, что в 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого классика русской литературы Александра Пушкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе.

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Школьники Балашиха
10 февраля 2024, 21:27
Новый корпус школы № 12 в Домодедове достроят к новому учебному году
Телеканал «360»
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Открытие нового корпуса школы № 12 в Домодедове состоится уже в следующем учебном году. Строительство ведется в микрорайоне Пахринский.

На данный момент работы выполнены на 30%. На объекте трудятся более 100 специалистов. С целью ускорения строительства до конца февраля планируется увеличить количество строителей до 150 человек.

«Сейчас идет остекление, утепление фасадов, ведутся монтажные работы, работы по внутренним сетям. Еще раз хочу подчеркнуть, что все работы ведутся согласно графика», - рассказал заместитель главы городского округа Домодедово.

В новом корпусе школы с первого сентября начнут обучение почти 900 учеников.

Строительство нового корпуса является частью программы по развитию образовательной инфраструктуры городского округа Домодедово. Новый корпус школы № 12 не только позволит улучшить условия обучения для детей, но и снимет проблему переполненности в уже действующих учебных заведениях района.

Руководство муниципалитета и строительная компания выражают уверенность в том, что все работы будут завершены в срок, и новый корпус школы откроет свои двери для учеников в ожидаемые сроки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее проверил, как идет строительство новой школы в Павловской Слободе.

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Школы Город Домодедово

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