10 ноября 2023, 09:46

Всероссийский турнир по тхэквондо прошел в Подольске

Unsplash
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Всероссийский турнир по тхэквондо в Подольске объединил 128 юных спортсменов из разных регионов страны. Соревнования приурочили ко Дню народного единства. Подольские спортсмены выиграли в состязаниях 45 медалей разного достоинства.

Турнир по тхэквондо проходит в округе при поддержке администрации муниципалитета уже во второй раз. В Подольске приемам тхэквондо обучают четыре тренера. У них занимается более 160 человек.

«Федерация тхэквондо ИТФ сегодня проводит у нас турнир „Созвездие чемпионов“. Уже не первый раз в Подольске. У нас есть несколько тренеров, которые развивают этот вид спорта, поэтому федерация выбрала местом проведения Подольск», - рассказал председатель комитета по спорту администрации городского округа Подольск Вячеслав Назаров.

Открывали турнир показательные выступления. Опытные мастера продемонстрировали приемы вместе со своими воспитанниками, в числе которых есть и подольчане. Участие в церемонии открытия принял президент Всероссийской федерации тхэквондо Рудольф Кан.

«Цель боевого искусства - это духовное развитие и физическое совершенствование. Это главная задача», - отметил он.

Первое место в возрастной категории 13-14 лет занял Никита Ярмалюк из Подольска. Он тренируется уже шесть лет и уверенно держит удар.

Всего подольские спортсмены завоевали 12 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых медалей. В общекомандном зачете Московская область заняла 3-е место. Лучшие спортсмены отправятся на чемпионат России, который пройдет в Самаре в 2024 году.

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Спортсмены Подольск
10 ноября 2023, 10:00
Еще 13 крупных парков Подмосковья благоустроят в 2024 году
Министерство благоустройства Московской области
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Более 10 крупных подмосковных парков откроются после реконструкции в 2024 году. В Министерстве благоустройства Московской области рассказали о планах на следующие 12 месяцев.

Парк Мира площадью 25 гектаров обновят в Коломне, а в Протвине преобразится парк «Сказка» размером 3,8 гектара. Новая комфортная городская среда появится в Подольске, где благоустроят Певческое Поле.

Обновленная зона отдыха откроется в центре Дедовска, а в Лобне благоустроят Центральный парк на 22 гектара. Жуковский обновит городской ПКиО, а в Луховицах новым пространством для культурных и спортивных событий станет парк имени Воробьева.

В Люберцах обновится Наташинский парк на 19 гектаров, а в Коломне появится еще одна зона отдыха - у реки Коломенки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
10 ноября 2023, 09:55
Посвященная археологии выставка началась в Одинцове
Музей-заповедник А. С. Пушкина
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Выставка «Земля. Лопата. Каска. Слой» открылась в музее-заповеднике Пушкина. На ней представили свыше 100 предметов XV-XX веков.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, выставку подготовили совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. В экспозиции представлены кресты-энколпеоны, фрагменты печных изразцов из дворца Бориса Годунова, а также нюрбергский жетон и польская монета XVII века.

Из Воронежа привезли фрагменты голландских курительных трубок, нательные кресты, стеклянные сосуды и многое другое.

Для гостей подготовят специальную программу, в ходе которой они увидят профессиональные инструменты археологов и смогут выявить, изучить и описать найденные материалы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музеи Пушкино
10 ноября 2023, 09:10
Школа инженеров открылась в Дубне
Телеканал «360»
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Школа инженеров открылась в университете «Дубна». Теперь там будут готовить квалифицированные кадры для компании «Кронштадт» и Дубненского машиностроительного завода.

Образовательная программа рассчитана на два года. Среди первых 30 слушателей - студенты таких технических направлений, как авиастроение, электроэнергетика, нанотехнологии. Выпускники Школы инженеров получат диплом о дополнительном образовании и гарантию трудоустройства на предприятиях-партнерах.

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Для студентов составили учебную программу «Технология машиностроения в области авиастроения».

«Наши эксперты постарались сделать программу насыщенной, чтобы это были не только академические часы, но и обучение на наших высокотехнологичных предприятиях», - рассказал генеральный директор компании «Кронштадт» Олег Шилов.

Почти три года в Дубне работает первый в России завод для серийного выпуска крупных летательных аппаратов «Кронштадт», а на Дубненском машиностроительном заводе произошла перезагрузка. С кадрами помогают в вузе.

«Подготовить специалиста для конкретного заказчика без самого заказчика невозможно. Поэтому, обсуждая школу инженеров с акционерным обществом „Кронштадт“, мы и ставили перед собой задачу создать учебный процесс таким образом, чтобы в него был максимально вовлечен работодатель», - поделился исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.

Дубна Образование
10 ноября 2023, 08:59
Новую детскую площадку построили на улице Гагарина в Чехове
Телеканал «360»
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Благоустройство дворовой территории завершилось на улице Гагарина в Чехове. Там установили новую детскую площадку с качелями и горками, турниками и тренажерами.

К открытию площадки подготовили праздничную программу для детей с аниматорами, танцами, играми, конкурсами. Ребят угощали сахарной ватой.

Во дворе также обустроили новые пешеходные дорожки, скамейки, парковки и современное освещение. Комплексное благоустройство провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и народной программы партии «Единая Россия».

Двор на улице Гагарина включили в программу по результатам голосования на портале «Добродел». Всего за 2023 год на территории городского округа Чехов благоустроили восемь дворов, это в два раза больше, чем в прошлом году.

«В первую очередь проходит голосование. После того как двор побеждает, администрация приходит и обсуждает жителями - где удобнее им сделать парковку, какие элементы поставить. Например, по [этому двору] у нас был вопрос по установке только детской площадки, но жители [решили], что спортивная площадка тоже нужна», - рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин.

Следом за комплексным благоустройством двор на улице Гагарина ждет озеленение. Весной во время проведения акции «Лес Победы» здесь высадят деревья и кустарники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

К открытию площадки подготовили праздничную программу для детей с аниматорами, танцами, играми, конкурсами. Ребят угощали сахарной ватой.

Во дворе также обустроили новые пешеходные дорожки, скамейки, парковки и современное освещение. Комплексное благоустройство провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и народной программы партии «Единая Россия».

Двор на улице Гагарина включили в программу по результатам голосования на портале «Добродел». Всего за 2023 год на территории городского округа Чехов благоустроили восемь дворов, это в два раза больше, чем в прошлом году.

«В первую очередь проходит голосование. После того как двор побеждает, администрация приходит и обсуждает жителями - где удобнее им сделать парковку, какие элементы поставить. Например, по [этому двору] у нас был вопрос по установке только детской площадки, но жители [решили], что спортивная площадка тоже нужна», - рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин.

Следом за комплексным благоустройством двор на улице Гагарина ждет озеленение. Весной во время проведения акции «Лес Победы» здесь высадят деревья и кустарники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Чехов

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