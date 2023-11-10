Всероссийский турнир по тхэквондо прошел в Подольске

Турнир по тхэквондо проходит в округе при поддержке администрации муниципалитета уже во второй раз. В Подольске приемам тхэквондо обучают четыре тренера. У них занимается более 160 человек.

«Федерация тхэквондо ИТФ сегодня проводит у нас турнир „Созвездие чемпионов“. Уже не первый раз в Подольске. У нас есть несколько тренеров, которые развивают этот вид спорта, поэтому федерация выбрала местом проведения Подольск», - рассказал председатель комитета по спорту администрации городского округа Подольск Вячеслав Назаров.

Открывали турнир показательные выступления. Опытные мастера продемонстрировали приемы вместе со своими воспитанниками, в числе которых есть и подольчане. Участие в церемонии открытия принял президент Всероссийской федерации тхэквондо Рудольф Кан.

«Цель боевого искусства - это духовное развитие и физическое совершенствование. Это главная задача», - отметил он.

Первое место в возрастной категории 13-14 лет занял Никита Ярмалюк из Подольска. Он тренируется уже шесть лет и уверенно держит удар.

Всего подольские спортсмены завоевали 12 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых медалей. В общекомандном зачете Московская область заняла 3-е место. Лучшие спортсмены отправятся на чемпионат России, который пройдет в Самаре в 2024 году.

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