23 октября 2024, 11:06

Всероссийский турнир по кикбоксингу прошел в Подольске

Телеканал «360»
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Завершился 50-й юбилейный турнир большой российской лиги по кикбоксингу Grand Prix Russia Open «Битва в Подольске». Чемпионат проходил под девизом «Za Мир без нацизма, Za Россию».

Силу, ловкость и выносливость на ринге показали 14 сильнейших спортсменов из Орла, Волгограда, Московской области, Москвы и Минска. На чемпионат в Подольске ежегодно присылают заявки спортсмены со всей России.

Открылся турнир жаркой схваткой между участником спецоперации Иваном Байковым, призером любительских соревнований по кикбоксингу и тайскому боксу, и трехкратным чемпионом Москвы по кудо Фадеем Борзиковым. Байков на фронте лишился части ступни, но это не помешало ему выйти на ринг с протезом и сразиться с оппонентом. Хотя в итоге Иван уступил, но ушел с ринга намерением вернуться и победить.

«Готовились к бою очень ответственно, чуть-чуть не хватило. Видимо, опыта, может быть, скорости или переволновался. Вернемся сильнее и сделаем все возможное для следующих побед», - заявил Иван Байков.

Главным поединком вечера стал бой за титул чемпиона мира по версии GPRO в весовой категории 67 кг. На ринге сошлись действующий чемпион лиги GPRO Сергей Горохов из Нижегородской области и шестикратный чемпион Белоруссии Артур Маковский. В напряженном состязании длиной в пять раундов триумф одержал россиянин, тем самым подтвердив свой статус чемпиона.

Красивые схватки, чистейший адреналин - зрители, приглашенные на турнир, остались более, чем довольны.

«Мы стали свидетелями ярких, красивых и незабываемых боев, а спортсмены нам подарили незабываемые эмоции, которые мы запомним надолго. Рад отметить, что наш городской округ уже не первый год становится площадкой для турнира», - отметил заместитель главы администрации Подольска Вадим Буров.

Новый турнир лиги GPRO по кикбоксингу пройдет осенью в следующем году. Спортивное событие давно стало визитной карточкой не только Подольска, но и всего Подмосковья.

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Спортсмены Подольск
23 октября 2024, 12:24
Новую электроподстанцию запустят в поселке Берендино в конце октября
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В поселке станции Берендино городского округа Воскресенск появилась новая электроустановка. Она заменит старую подстанцию ТП-400.

Трансформаторную подстанцию установили специалисты предприятия «Мособлэнерго». Она оснащена силовым трансформатором мощностью 400 кВА, низковольтными планочными рубильниками АРС-400 и тремя высоковольтными ячейками КСО-393.

Энергетики смонтировали вводно-распределительные устройства перед жилыми домами поселка и проложили к ним две кабельные линии, длина которых составляет по 100 метров. Также между ними проложат кабельную перемычку, чтобы резервировать электроснабжение многоквартирных домов.

Все строительно-монтажные работы закончены. Планируется, что трансформаторная подстанция будет введена в эксплуатацию в конце октября 2024 года. Новая установка обеспечит надежное и качественное электроснабжение двух жилых домов поселка.

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Электричество Воскресенск
23 октября 2024, 12:20
Конкурс молодых учителей «Педагогический дебют» прошел в Мытищах
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Конкурс молодых учителей «Педагогический дебют» проходил в Мытищах с 14 по 17 октября. В нем приняли участие 18 преподавателей из 15 образовательных учреждений.

«Педагогический дебют» проходил на базе гимназии № 33. В нем приняли участие восемь учителей начальных классов, три преподавателя русского языка и литературы, три учителя математики, два педагога по истории, учителя биологии и английского языка - всего 18 человек из школ № 1, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 24, 32, 33, 34 и школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Преподаватели прошли все испытания, проявили творческие способности, любовь к детям и профессии. Имя победителя будет известно в марте на подведении итогов конкурса «Педагог года - 2025».

Цель конкурса - создание условий для развития и самореализации молодых профессионалов.

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Мытищи
23 октября 2024, 12:15
Информационную табличку установили на памятнике Ленину в Воскресенске
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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На памятнике Владимиру Ленину в центральной части Воскресенска появилась информационная табличка. Ее торжественное открытие состоялось в преддверии 155-летия вождя мирового пролетариата.

Памятник Ленину, выполненный известным скульптором Михаилом Ласточкиным, был установлен в Воскресенске в 1961 году. Табличка на скульптуре отсутствовала много лет. Инициаторами ее установки стали общественники и неравнодушные жители Воскресенска, которые организовали сбор средств.

Авторы инициативы объяснили, что не все представители молодого поколения знают о деятельности теоретика марксизма, революционера и организатора Октябрьского переворота 1917 года, основателя советского государства. Этот пробел решено было восполнить.

На открытие таблички пришли представители общественных организаций, депутаты и жители города. Они возложили к памятнику Ленина цветы и провели небольшой митинг.

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Памятники Воскресенск Владимир Ленин
23 октября 2024, 11:37
Бытовую и офисную технику передали семье участника СВО из Балашихи
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Глава Балашихи Сергей Юров встретился с семьей участника специальной военной операции. Он вручил бытовую технику и компьютерное кресло от муниципалитета и председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

В гости к семье участника СВО Михаила Д. также пришли военный комиссар Сергей Чиркин, председатель Общественной палаты Елена Жарова и социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина.

Сергей Юров вручил от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова морозильную камеру, а от муниципалитета - компьютерное кресло и подарки.

«Встретился с семьей нашего мобилизованного жителя. Михаил ушел в зону спецоперации в числе первых в 2022 году. Скоро вернется ненадолго в отпуск. Дома его ждут супруга и сын. Обсудили, как будет развиваться микрорайон Южный в ближайшие несколько лет, поговорили и о бытовых заботах, какая помощь нужна, а также передали подарки от председателя Московской областной Думы Игоря Юрьевича Брынцалова», - прокомментировал Сергей Юров.

Михаил Д. родился в Пензе, но сразу после школы переехал в Балашиху. В 2009 году он отслужил в Екатеринбурге в мотострелковых войсках. В сентябре 2022 года его мобилизовали в зону специальной военной операции.

Муниципалитет поддерживает семью. В 2023 году им провели косметический ремонт в квартире после протечки крыши.

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Семья Сергей Юров Балашиха

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