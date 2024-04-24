Всероссийский турнир по карате прошел в Лобне

В торжественной церемонии открытия соревнований приняла участие глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Мы рады приветствовать всех участников соревнований: более 1100 участников, более 25 городов. Это знаковое событие для карате, для нашего города», - сказал председатель спортивного комитета городского округа Лобня Дмитрий Винцукевич.

Соревнования - важная ступень в спортивной карьере участников, потому что на основании результатов турнира формируются сборные команды России.

«Для российских бойцов, для российских представителей карате Сито-рю - это главный турнир года. Это то, к чему люди шли целый год. Очень знаковый, важный, во многом судьбоносный для спортсменов турнир», - отметил председатель судейского комитета Федерации каратэдо Сито-рю России Александр Поединцев.

Победители соревнований получили дипломы, медали и кубки.

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