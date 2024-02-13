Всероссийский турнир по греко-римской борьбе в Подольске объединил свыше 170 спортсменов

«Сегодня при поддержке главы городского округа Подольск Григория Артамонова проводим всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Владислава Григорьевича Ивлева. Со всей страны, из 28 регионов, к нам приехали борцы», - сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Вячеслав Назаров.

По словам президента Федерации греко-римской борьбы Подольска Валерия Романова, местные спортсмены обычно успешно выступают на этом турнире, выигрывая пять-шесть медалей.

«Подольск знаменит борцами, которые защищали честь страны на международном ковре. Турнир проводится здесь в 16-й раз. Он дал дорогу молодым спортсменам, которые сейчас стали чемпионами мира, Европы, а некоторые выиграли Олимпийские игры», - отметил начальник отдела греко-римской борьбы Федерации спортивной борьбы России Николай Проказов.

Этот турнир также является подготовкой к первенству России. Дать наставления и пожелать удачи подрастающим борцам приехал олимпийский чемпион, чемпион СССР, мира и Европы Шамиль Хисамутдинов.

«Если какую-то цель перед собой поставили, значит, к ней надо стремиться. Какой бы ты талантливый ни был, без труда невозможно достичь успеха. Кто больше делает, кто больше тренируется, тот и показывает результат», - сказал Шамиль Хисамутдинов.

Всего в муниципальных учреждениях Подольска греко-римской борьбой занимаются более 1000 человек. Среди них есть победители и призеры различных соревнований. Тренируют их заслуженные тренеры России, тренеры высшей категории и мастера спорта.

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