Всероссийский турнир по боксу стартовал в Люберцах

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Соревнования являются одной из визитных карточек Люберец. В 2025 году их проводят в 35-й раз.

Финалы состоятся 15 февраля. В этот же день пройдет торжественная часть.

Владимир Кузин и Юрий Капитонов - воспитанники школы бокса в Люберцах. Мужчины трагически погибли в разные годы. Александр Щедеркин был наставником для поколений местных спортсменов.

«Наш округ в турнире представляют девять боксеров - воспитанники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Люберецкого клуба бокса „Спартак“. Болеем и желаем победы!» - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.