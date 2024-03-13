13 марта 2024, 12:53

Всероссийский турнир по боксу стартовал в Балашихе

Телеканал «360»
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Соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта Советского союза Виктора Агеева начались в Балашихе. Турнир собрал в ледовом дворце спортсменов из 15 регионов страны.

На соревнования приехали представители Москвы, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Псковской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Бои будут проводиться в течение пяти дней среди участников в 13 весовых категориях. Балашиху на турнире представят 20 спортсменов. Заключительные бои пройдут на «Арене Балашиха» 16 марта в 17:00.

«Наша школа профессионально подходит к подготовке, а наш боксер Дмитрий Двали успешно выступает. Поэтому все ребята имеют реальные шансы на победу», - сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич.

Он добавил, что турнир по боксу проводят в Балашихе с 2001 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Спортсмены Бокс Балашиха
13 марта 2024, 13:47
Рабочие приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций путепровода через ж/д в Аникеевке
Минтранс Подмосковья
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Строительство путепровода через железную дорогу Рижского направления продолжается в Аникеевке. Сейчас рабочие приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций.

В региональном Минтрансе уточнили, что в скором времени строители приступят к монтажу конструкций между опорами № 4 и № 7. Общая масса металлоконструкций превышает тысячу тонн.

Параллельно со стороны Волоколамского и Новорижского шоссе продолжается устройство опор путепровода, находящихся в непосредственной близости от ж/д. Со стороны Волоколамского шоссе рабочие устраивают площадку Северного ТПУ и пункт транспортной безопасности. Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве дороги М-5 в Люберцах. Движение на этом участке трассы запустят к концу 2024 года.

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Строительство Дороги
13 марта 2024, 13:45
Ученики школы № 4 в Ногинске написали письма участникам СВО в рамках «Недели добрых дел»
Ольга Аввакумова
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Ребята из 9 «Г», 5 «Б» и 7 «Б» классов школы № 4 в Ногинске присоединились к акции «Неделя добрых дел». Они написали трогательные письма для участников специальной военной операции, которые скоро отправят «за ленточку».

Написать письма помогали учителя Светлана Бессингер, Елена Аксакова и Наталья Кудряшова.

«Акция „Неделя добрых дел“ началась у нас 11 марта и будет продолжаться всю неделю. Мы будем принимать участие в различных мероприятиях, будем печь блины, расписывать пряники. Одно из самых сердечных - это письма нашим защитникам отечества, которые сейчас выполняют свой долг», - отметила учительница английского языка Светлана Бессингер.

Для участников СВО важна поддержка родных и близких, но не менее приятно получать теплые и воодушевляющие послания от детей.

Подобные акции проходят во всех школах Подмосковья. Например, в Волоколамске ребята разукрасили пряники , которые упакуют и отправят участникам СВО.

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Дети Школы Учителя Богородский
13 марта 2024, 13:35
Спортсменка из Подмосковья выиграла на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту
Фото: Российская федерация горнолыжного спорта
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Спортсменка из Подмосковья выиграла на Кубке России по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант. Соревнования прошли в Южно-Сахалинске 12 марта.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в первый день турнира прошли соревнования среди женщин. Виталина Гирина преодолела трассу быстрее ближайшей соперниц на 0,13 секунды. Во втором заезде она опередила преследовательницу на 1,68 секунды. В результате спортсменка стала победительницей.

«Я себя чувствую достаточно заряженной, скучала по соревнованиям. На первой трассе было достаточно плотно, короче дистанции, нужно было быстро перестраиваться. На второй было по-другому, больше расстояния. Вторая мне далась легче», - поделилась она.

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Спортсмены
13 марта 2024, 13:05
Жителям Подмосковья напомнили о преимеществах мобильного приложения для вызова экстренных служб
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Мобильное приложение «112 МО» заработало в Подмосковье в 2017 году. С его помощью жители могут быстро получить помощь экстренных служб и сообщить о чрезвычайной ситуации. Им уже воспользовались около трех тысяч раз.

Как рассказали в ведомстве, пользователям приложения доступна функция отслеживания перемещения скорой помощи и газовой службы, а также оформление ДТП без пострадавших через протокол.

Для школьников и пенсионеров работает сервис «Связанные контакты», при помощи которого можно отслеживать местоположение близких людей.

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