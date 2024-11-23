Всероссийский студенческий конкурс профмастерства начался в Красногорске

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Организаторами мероприятия выступили правительство Московской области, министерство информации и молодёжной политики региона, а также молодёжная организация «Российские студенческие отряды». Конкурс охватывает такие направления, как педагогика, строительство, сельское хозяйство и сфера сервиса.

Депутат Московской областной думы и председатель профильного комитета Линара Самединова отметила значимость проведения масштабных федеральных мероприятий в Подмосковье и подчеркнула вклад студенческих отрядов в развитие региона и участие в благотворительных инициативах.

В рамках этого года студенческие отряды успешно реализовали семь всероссийских и пять межрегиональных трудовых проектов. Молодежь продолжает сохранять традиции прошлых поколений, внося свой вклад в развитие страны и вдохновляя окружающих.

По словам Павла Ковалева, руководителя «Российских студенческих отрядов» Московской области, основные этапы конкурса пройдут на территории региона, а торжественное закрытие состоится 26 ноября на площадке «ВТБ Арены».

Конкурс «Трудкрут» станет важным событием для участников, предоставив им возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и наладить новые связи. Мероприятие подчеркнёт значимость работы студенческих отрядов и их достижения на благо общества.

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