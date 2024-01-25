Всероссийский семинар воспитателей детских садов прошел в Красноармейске
На базе воскресной школы Никольского храма в селе Цареве под Красноармейском прошел всероссийский семинар воспитателей детских садов. На него приехали педагоги из разных округов Подмосковья, а также Алтая, Рязани, Ярославля и Оренбурга.
Главной темой обсуждения на семинаре стало духовно-нравственное воспитание дошкольников. Педагоги выступили с докладами, поделились опытом и обсудили возможности использования медиа в процессе воспитания.
«Этот семинар-практикум важное и значимое событие для дошкольного сообщества России. Сегодня особое значение имеет понимание того, что именно семья занимает центральную ведущую роль в формировании личности ребёнка», - подчеркнула спикер семинара Вероника Абысова.
Участники отметили, что такие встречи позволяют обменяться лучшими практиками и обменяться опытом в воспитании дошкольников.
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