Всероссийский семинар воспитателей детских садов прошел в Красноармейске

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Главной темой обсуждения на семинаре стало духовно-нравственное воспитание дошкольников. Педагоги выступили с докладами, поделились опытом и обсудили возможности использования медиа в процессе воспитания.

«Этот семинар-практикум важное и значимое событие для дошкольного сообщества России. Сегодня особое значение имеет понимание того, что именно семья занимает центральную ведущую роль в формировании личности ребёнка», - подчеркнула спикер семинара Вероника Абысова.

Участники отметили, что такие встречи позволяют обменяться лучшими практиками и обменяться опытом в воспитании дошкольников.

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