Всероссийский музыкальный фестиваль «Звездный десант» прошел в Королеве

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Проект реализуется за счет гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди». Фестиваль продолжится в Сергиевом-Посаде, Туле и Ржеве. Торжественное закрытие пройдет в Щелкове 27 октября.

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Занятия с юными музыкантами провели педагоги Российской академии музыки имени Гнесиных и Московской государственной консерватории имени Чайковского. Одним из организаторов фестиваля стал народный артист России, пианист Юрий Розум.

«Чем больше мы можем говорить о музыке с разных сторон, чем больше для начинающего музыканта мы раскрываем красок, состояний, настроений, чем больше мы рассуждаем о том, как строится пьеса, тем это интереснее для ученика, тем больше он видит альтернатив, тем больше он видит вариантов», - поделился Юрий Розум.

Участие в фестивале приняли воспитанники детской школы искусств, детской хоровой школы «Подлипки» и детской музыкальной школы микрорайона Юбилейный. Каждый ученик получил комментарии и советы от профессионалов мирового уровня.

После мастер-классов прошел круглый стол для преподавателей. Обсудили актуальные вопросы и новые методики музыкальной педагогики.

Завершился фестиваль вечерним концертом в хоровой школе «Подлипки». На одной сцене выступили юные воспитанники музыкальных школ и именитые звезды.