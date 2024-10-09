Всероссийский молебен о Победе проведут в Чехове 12 и 13 октября

Всероссийский молебен о Победе с принесением Казанской иконы Божией Матери проводят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Свыше миллиона человек в 60 городах страны уже поклонились святыне.

Казанская икона Божией Матери была полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Святыне молились солдаты осенью 1612 года, и Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от оккупантов. Князь Дмитрий Пожарский поместил икону в Введенскую церковь на Лубянке, а затем ее перевезли в Казанский собор на Красной площади.

Казанская икона Божией Матери пробудет в Зачатьевском храме городского округа Чехов 12 и 13 октября. Доступ к образу откроют 12 октября с 09:00 до 21:00 и 13 октября с 06:00 до 15:50.

Присоединиться к Божественной литургии и молебну о Победе можно 12 октября в 09:00 и 13 октября в 06:30 и 09:30.

Вход для всех желающих свободный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».