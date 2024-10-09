09 октября 2024, 20:24

Всероссийский молебен о Победе проведут в Чехове 12 и 13 октября

Медиасток.рф
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Продолжается Всероссийский молебен о Победе с принесением Казанской иконы Божией Матери. Принять участие в Божественной литургии и молебне о Победе можно 12 и 13 октября в Зачатьевском храме городского округа Чехов.

Всероссийский молебен о Победе с принесением Казанской иконы Божией Матери проводят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Свыше миллиона человек в 60 городах страны уже поклонились святыне.

Казанская икона Божией Матери была полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Святыне молились солдаты осенью 1612 года, и Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от оккупантов. Князь Дмитрий Пожарский поместил икону в Введенскую церковь на Лубянке, а затем ее перевезли в Казанский собор на Красной площади.

Казанская икона Божией Матери пробудет в Зачатьевском храме городского округа Чехов 12 и 13 октября. Доступ к образу откроют 12 октября с 09:00 до 21:00 и 13 октября с 06:00 до 15:50.

Присоединиться к Божественной литургии и молебну о Победе можно 12 октября в 09:00 и 13 октября в 06:30 и 09:30.

Вход для всех желающих свободный.

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Чехов Религия
09 октября 2024, 18:47
Врач НИКИ детства Ольга Кандоба назвала симптомы коклюша у ребенка
ники детства
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Многие родители замечают у детей кашель в осенний период, когда повышается заболеваемость ОРВИ и простудами. Если он длится долго, имеет приступообразный характер и особенно беспокоит малыша во время сна, стоит заподозрить коклюш.

О различии между кашлем, вызванным вирусом гриппа, и кашлем при коклюше, рассказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба. Она также дала рекомендаций по защите детей.

По словам специалиста, коклюш представляет собой бактериальную инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем. Болезнь развивается медленно - инкубационный период может длиться до 20 дней. На начальных стадиях заболевание проявляется через кашель, при этом температура может оставаться в норме, и ребенок чувствует себя удовлетворительно.

Спустя 5-7 дней кашель усиливается, становится приступообразным и более заметным во время ночного отдыха. Главным возбудителем является бактерия Bordetella pertussis, которая выделяет токсин, поражающий эпителий трахеи и воздействующий на кашлевой центр в центральной нервной системе.

«Иногда кашель сопровождает дыхательный спазм, заканчивающийся рвотой. Это самые характерные симптомы коклюша», - добавила Ольга Кандоба.

Коклюш опасен тем, что при спазмах у ребенка бывают задержки дыхания, что может приводить к гипоксии и негативно сказываться на головном мозге. В редких случаях у маленьких детей развивается коклюшная пневмония, а в тяжелых ситуациях заболевание может закончиться летальным исходом.

Ольга Кандоба подчеркивает, что коклюш наиболее опасен для младенцев. У них гипоксия может вызвать серьезные нарушения, вплоть до комы, поэтому заболевания в возрасте до года требуют стационарного лечения.

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Дети Здравоохранение Болезни Врачи Медицина
09 октября 2024, 17:17
ЦППК запустит 5 новых поездов на экспресс-маршрутах
ЦППК
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До конца года ЦППК получит пять новых одиннадцативагонных поездов ЭП2Д для обновления региональных экспрессов. В ноябре начнется их эксплуатация, что позволит полностью заменить арендованные составы на Казанском направлении.

Новые ЭП2Д, поступающие в депо Раменское, заменят ЭД4М на маршрутах до Раменского и Голутвина. Три состава приспособлены для высоких платформ, два - для высоких и низких.

В Минтрансе Московской области уточнили, что произведенные на Демиховском заводе поезда оформлены в стиле «РЭКС» и оснащены медиамониторами, розетками, климат-контролем и местами для маломобильных пассажиров.

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Дороги Поезда
09 октября 2024, 17:17
Светофоры отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на 11 региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Специалисты восстановили восемь светофоров на Каширском шоссе, Волоколамском шоссе, Пролетарском проспекте, а также в Коломне, Щелкове и Мытищах. Помимо этого, они починили кнопки пешеходных светофоров на Можайском шоссе в Голицыне, а также в Лобне и Люберцах.

Напомним, дорожники еженедельно обследуют транспортные объекты, чтобы повысить безопасность движения автомобилей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
09 октября 2024, 17:12
Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли медикам в транспортировке пенсионеров
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медицинским работникам дважды в течение дежурных суток при транспортировке лежачих больных. Помощь оказали двум пенсионерам.

Заместитель начальника части Роман Протасевич сообщил, что к спасателям обратились сотрудники скорой медицинской помощи из Можайского городского округа. В первом случае помощь понадобилась мужчине, родившемуся в 1956 году, у которого наблюдались признаки инсульта.

Около двух часов дня спасатели под наблюдением медиков аккуратно перенесли пациента на мягких носилках из его дома в частном секторе Можайска к карете скорой помощи, после чего оперативно госпитализировали.

Повторная помощь требовалась уже ранним утром следующего дня. Мужчина 1941 года рождения, проживающий в СНТ «Первомайское», почувствовал себя плохо и нуждался в срочной госпитализации.

Специалисты погрузили его на мягкие носилки и доставили в скорую помощь, которая перевезла пенсионера в медицинское учреждение с предварительным диагнозом инфаркт.

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Спасатели Пенсионеры Скорая помощь Можайск

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