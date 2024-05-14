Всероссийский марафон «ЗаБег.РФ» пройдет 19 мая в Зарайске

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, стартуют спортсмены на площади у мемориала «Вечный огонь» и там же финишируют.

​Участникам предстоит пробежать четыре дистанции: один, пять, десять и 21.1 километров. Каждый спортсмен получит футболку, памятную медаль и подарки от партнеров мероприятия.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится уже в восьмой раз и объединит всю страну. Участники одновременно стартуют в 85 субъектах России. Забег пройдет в рамках международного полумарафона OneRun, в котором примут участие бегуны из России, Бразилии, Китая, ОАЭ, Катара, Сербии, Пакистана и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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