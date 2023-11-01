01 ноября 2023, 17:52

Всероссийский конкурс среди водителей трамваев начался в Коломне

В. Соловьёва
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Лучшего водителя трамвая в России определят на конкурсе профессионального мастерства в Коломне. За почетное звание поборются 36 специалистов из разных городов страны.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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На конкурс «Лучший водитель трамвая» приехали участники из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ, Перми, Челябинска и других городов. Площадкой для соревнований не зря выбрали именно Коломну: местному трамваю на днях исполнится 75 лет, этот вид транспорта занимает особое место в жизни города.

Право поднять флаг конкурса под звуки гимна России предоставили призеру конкурса «Лучший водитель трамвая» 2019 года - коломенцу Александру Пехову. Старт конкурсным заездам дали рядом с музеем, а для соревнований выбрали участок путей от остановки «Музей боевой славы» до станции «Коломна».

Ближайшие два дня участники конкурса будут бороться за звание лучшего по профессии. Им предстоит продемонстрировать мастерство вождения трамвая, знание правил дорожного движения и устройства транспортного средства. Итоги конкурса подведут 3 ноября. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.

Коломна конкурсы
01 ноября 2023, 18:59
Военно-полевые сборы казаков прошли в Наро-Фоминске
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Военно-полевые сборы казаков Отдельского казачьего общества Московской области прошли в Нар-Фоминске. Участие в них приняли свыше 220 человек.

Цель сборов - отработка навыков при действиях в современном бою. Практические занятия проводились по таким дисциплинам, как: тактика действий на поле боя, огневая подготовка, инженерная подготовка, основы управления БПЛА и тактическая медицина.

Отработка действий проводилась под присмотром действующих военнослужащих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Наро-Фоминск
01 ноября 2023, 18:49
Управление безопасности Подмосковья поздравило судебных приставов с профессиональным праздником
Unsplash
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День судебного пристава отмечают в России 1 ноября. В Главном управление региональной безопасности Московской области отметили, что институт судебных приставов берет свое начало с 1864 года, когда император Александр II утвердил судопроизводственную реформу.

Заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Артем Черепякин поздравил сотрудников и ветеранов Подмосковного ГУФССП и вручил благодарственные письма губернатора Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Суд
01 ноября 2023, 18:33
Более 500 тысяч билетов в музеи и театры купили в Подмосковье по «Пушкинской карте» с начала года
Министерство культуры и туризма Моковской области
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С начала года молодежь Подмосковья приобрела более 500 тысяч билетов в учреждения культуры по программе «Пушкинская карты». С ее помощью молодые люди могут бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры и выставки за счет федерального бюджета.

«Начиная с 2021 года, жители Подмосковья приобрели по „Пушкинской карте“ билеты на сумму 395 миллионов рублей. В этом году было приобретено свыше 263 тысяч билетов - это порядка 119 миллионов рублей», - отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, наибольшей популярностью у молодежи пользуются музей «Новый Иерусалим», Зарайский кремль и музей-заповедник «Архангельское».

Напомним, карту могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты - пять тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм
01 ноября 2023, 18:11
Новые проекты импортозамещения позволят создать 20 тысяч рабочих мест в Подмосковье
Мининвест
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Компании, реализующие проекты импортозамещения в Московской области, создадут 20 тысяч рабочих мест. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Сегодня в регионе на разных стадиях реализации уже 220 таких проектов с общим объемом инвестиций более 175 миллиардов рублей», - подчеркнула она.

Отмечается, что для инвесторов, реализующих проекты импортозамещения, в регионе действуют различные меры поддержки. Например, программа «Земля за 1 рубль». С ее помощью предприниматели могут получить участок на льготных условиях. Сегодня таким предложением воспользовались уже 116 компаний.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Импортозамещение

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