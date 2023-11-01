Всероссийский конкурс среди водителей трамваев начался в Коломне

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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На конкурс «Лучший водитель трамвая» приехали участники из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ, Перми, Челябинска и других городов. Площадкой для соревнований не зря выбрали именно Коломну: местному трамваю на днях исполнится 75 лет, этот вид транспорта занимает особое место в жизни города.

Право поднять флаг конкурса под звуки гимна России предоставили призеру конкурса «Лучший водитель трамвая» 2019 года - коломенцу Александру Пехову. Старт конкурсным заездам дали рядом с музеем, а для соревнований выбрали участок путей от остановки «Музей боевой славы» до станции «Коломна».

Ближайшие два дня участники конкурса будут бороться за звание лучшего по профессии. Им предстоит продемонстрировать мастерство вождения трамвая, знание правил дорожного движения и устройства транспортного средства. Итоги конкурса подведут 3 ноября. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.