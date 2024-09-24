24 сентября 2024, 14:17

Всероссийский конкурс хореографического и вокального мастерства пройдет в Коломне

Unsplash
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Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического, вокально-инструментального и сценического мастерства «Серебряный аист» пройдет во Дворце культуры «Коломна» 28 сентября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе запланированы выступления творческих коллективов и ансамблей из разных городов России, которые представят вокальные и танцевальные номера в различных жанрах. Начало мероприятия в 12:00. Подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

Дворец культуры «Коломна» - современный многофункциональный центр, где активно работают клубы и любительские объединения по направлениям эстрадного и народного вокала, хореографии, изобразительного искусства и циркового искусства.

Творческие коллективы участвуют в городских, областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Туризм Фестивали
24 сентября 2024, 14:55
Дзюдоист из Лобни Мухаммад Усманов завоевал бронзу на турнире «Бородино-2024»
Медиасток.рф
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В Подмосковье состоялось открытое первенство «СШОР по самбо и дзюдо», посвященное 212-й годовщине Бородинского сражения, под названием «Бородино-2024». Турнир собрал юных спортсменов из различных городов.

Одним из ярких участников соревнований стал Мухаммад Усманов, воспитанник спортивной школы «Академия спорта» из Лобни. Юный спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 38 килограммов, продемонстрировав выдающиеся навыки и настоящий боевой дух. Его тренер, Кирилл Димитров, подчеркнул, что именно стойкость и терпение помогли Мухаммаду добиться успеха и подняться на пьедестал почета.

Напомним, что в Лобне уделяют значительное внимание развитию спорта, что подтверждается наличием 18 бюджетных секций и активным развитием спортивной инфраструктуры. В городе начато строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который станет важным шагом в поддержке спортивных инициатив и укреплении здоровья жителей.

Турнир «Бородино-2024» стал не только проверкой спортивных навыков участников, но и возможностью для них проявить характер и стремление к победе, что особенно важно в воспитании молодого поколения.

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Спортсмены Лобня
24 сентября 2024, 14:37
Ребенку с аномалией половых органов провели операцию в медцентре Рошаля
Медиасток.рф
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Первую в Подмосковье операцию по пластике половых органов провели в Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске. Об этом сообщили в Минздраве региона.

В клинический центр обратились родители трехлетней девочки с редкой врожденной аномалией. Из-за нарушения работы надпочечников и обмена гормонов наружные гениталии ребенка были похожи на мужские.

Врачи провели двухчасовую операцию, в ходе которой хирургически сформировали женские половые органы с сохранением сосудов и нервных окончаний. Специалистам удалось сохранить чувствительность зоны.

Сейчас гениталии пациентки внешне практически не отличаются от естественных, что также является важным психологическим фактором. Трехлетняя Девочка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. В будущем она сможет иметь детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение координирует все детские больницы региона. Здесь работают лучшие врачи со всей России.

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Дети Здравоохранение Врачи
24 сентября 2024, 14:37
Подмосковные команды стали призерами всероссийского турнира по киле
Федерация килы России
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Команды «Раменские борцы» и «Наш дом» заняли призовые места на десятому всероссийском любительском турнире по кику «Богатырская сеча». Представители Московской области завоевали серебряную и бронзовую медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В турнире участвовали девять команд, среди которых впервые выступил профессиональный регбийный клуб «Химик» из Нижегородской области. Московскую область представляли «Раменские борцы» из Раменского и «Наш дом» из Люберец.

В матче за третье место команда из Люберец победила «Уральских витязей» из Свердловской области, а представители Раменского округа в финале уступили профессионалам из Нижнего Новгорода.

Стоит отметить, что «Раменские борцы» - трехкратные, а «Наш дом» - четырехкратные победители этих соревнований. В этот раз турнир проходил в Москве на стадионе «Первомайский» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Спортсмены
24 сентября 2024, 14:27
Урок о государственных символах России провели для школьников в Лобне
Медиасток.рф
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В библиотеке микрорайона Депо в Лобне прошел информационный час для учащихся начальных классов школы № 4. Темами мероприятия стали «Герб России — величие и красота» и «Душа России в символах ее».

В ходе занятия школьники узнали о значении и истории герба России, который берет свое начало в 1497 году при правлении Ивана III. Учащиеся познакомились с символическим значением каждого элемента герба и изучили правила его использования.

Кроме того, ребятам рассказали историю российского флага и гимна, что позволило им глубже понять значение государственных символов.

Организаторы также предложили детям вспомнить пословицы и поговорки о России, что вызвало живой интерес и активное участие со стороны учащихся.

«Такое взаимодействие помогает формировать у подрастающего поколения чувство гордости за свою страну и ее богатое культурное наследие», - отметили организаторы инфочаса.

Мероприятие стало важной частью образовательной программы, направленной на патриотическое воспитание молодежи и сохранение культурных традиций.

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Лобня Школьники

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