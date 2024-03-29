Всероссийский конгресс по детской медицине стартовал в Химках

Мероприятие проходит на базе Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области.

Более 1,5 тысячи врачей из России и других стран примут участие в этом году. Целью встречи является обсуждение последних достижений в области детской медицины и разработка методов для улучшения качества медицинской помощи детям. В этом году впервые проведут всероссийский форум «Орфей». Он посвящен диагностике, лечению и реабилитации детей с редкими заболеваниями.

Министр здравоохранения Московской области отметил важность развития детского здравоохранения в регионе, включая строительство крупнейшей детской больницы и программу «Наш участковый врач». В рамках конгресса также пройдут конференции для молодых ученых и практикующих врачей, а также школа по расшифровке результатов обследований.

Конгресс «5П Детская медицина» представляет собой важную платформу для обмена опытом и знаниями в области детской медицины, а также для развития международных связей и интеграции передовых практик в работу врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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