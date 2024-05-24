Всероссийский форум «Юнармии» пройдет в Одинцове с 26 по 28 мая

Мероприятия пройдут с 26 по 28 мая. В эти дни для участников проведут практические занятия и мастер-классы, в том числе под руководством бойцов СВО. Они объяснят, как правильно использовать FPV-дроны, а также расскажут об инженерной и физической подготовке, тактической медицине, скалолазанию и лазертагу.

Юнармейцы со всей страны научатся изготавливать браслеты выживания, маскировочные сети и окопные свечи, а также посетят военный госпиталь для исполнения творческих номеров и передачи писем военнослужащим-участников СВО, находящихся на лечении.

В ходе форума подведут итоги деятельности движения за восемь лет, а также расскажут о результатах патриотических акций, в которых юнармейцы приняли активное участие, включая «Верни Герою имя», «Персональные парады», «Вахта памяти» и другие. Кроме того, юнармейцы, проявившие мужество и отвагу в повседневной деятельности, получат награды.

Начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный отметил, что в этом году движению исполняется восемь лет и за это время оно собрало 1,5 миллиона участников по всей стране. При этом региональные отделения действуют в 89 регионах России.

«Будем продолжать делать увлекательные мероприятия и проекты для ребят и растить настоящих патриотов своей Родины», − добавил Нагорный.

Участники мероприятия также отправят бойцам СВО гуманитарный груз и открытки, написанные участниками акции «Письмо солдату».

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