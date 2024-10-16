16 октября 2024, 20:35

Всероссийский форум юнармейцев «Юнкор» стартовал в Серпухове

Пресс-служба Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
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Всероссийский форум «Юнкор» открылся в Серпухове. В нем принимают участие 100 юных корреспондентов из 33 регионов страны от 14 до 17 лет.

По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Шевелидзе, насыщенная образовательная программа, которую подготовил Главный штаб «Юнармии» поможет участникам развить свои журналистские навыки.

«Мы очень рады принимать у себя в Подмосковье ребят со всей России. Говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. И здесь у юнкоров очень важная и сложная задача. Работа с информацией и медиа требует внимательного и осознанного подхода», - сказала Швелидзе.

Участники на протяжении трех дней смогут посетить лекции специалистов в медиасфере, встретиться с участниками специальной военной операции, а также поучиться работе в команде.

Также ребятам предстоит создать свое собственное СМИ и подготовить несколько статей и сюжетов, которые они представят в финальный день.

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Серпухов Работа Молодежный
16 октября 2024, 21:14
Более 5 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья на прошлой неделе
Минтранс Подмосковья
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Дорожные службы Подмосковья отремонтировали более 5,3 тысяч дефектов асфальтового покрытия на муниципальных и региональных дорогах на прошлой неделе. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Больше всего ям отремонтировали на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенского и Орехово-Зуевского городских округов.

Также ямы устранили в Балашихе Истре, Химках, и Ленинском округе.

Дорожные службы регулярно ремонтируют асфальтовое покрытие, а весь процесс с геометками и фотографиями фиксируется в системе контроля и планирования работ дорожной инфраструктуры.

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Дороги Ремонтные работы
16 октября 2024, 20:47
Жители Чехова смогут выбрать водоем для санитарной очистки в 2025 году
Медиасток.рф
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Жители Московской области могут принять участие в голосовании за выбор водоема для санитарной очистки в 2025 году. От городского округа Чехов в опросе участвует мелководное хранилище на реке Лопасня.

До 15 ноября у каждого гражданина есть возможность отдать свой голос за один из 82 водоемов, расположенных в 34 округах региона.

Для участия в голосовании необходимо воспользоваться приложением «Добродел» или посетить портал «Решаем проблемы вместе». Важно авторизоваться через учетную запись на Госуслугах, чтобы голос был засчитан.

Эта инициатива реализуется в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер», стартовавшей в 2021 году. С момента ее запуска в Московской области было очищено 152 водоема общей площадью более 700 гектаров. В рамках программы проводятся мероприятия по сбору мусора и ряски с использованием многофункциональных самоходных амфибий, специально закупленных для этих целей.

Программа направлена на улучшение экологического состояния водоемов и повышение качества жизни жителей региона. Приняв участие в голосовании, каждый житель может внести свой вклад в благоустройство и сохранение природных ресурсов области.

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Чехов Водоемы
16 октября 2024, 20:30
Замглавы Чехова Алексей Родин проверил содержание дворов на Вишневом бульваре
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Заместитель главы Чехова Алексей Родин совместно с сотрудниками «Чеховское благоустройство» и управления контрольной деятельностью провели инспекцию на Вишневом бульваре у домов № 2, № 2а, № 3, № 4 и № 4а. В ходе проверки были выявлены различные недостатки в содержании территории, включая граффити, несанкционированную рекламу, необходимость опиловки деревьев и некачественное крепление термоусадки на качелях.

Все замечания были зафиксированы и переданы в план работ для устранения ответственным подведомственным организациям. Алексей Родин подчеркнул важность подобных мероприятий, отметив, что они помогают выявить проблемные места и недостатки в содержании дворовых территорий округа.

Напомним, что жители могут направлять обращения с просьбой о проведении необходимых работ в Управление контрольной деятельностью, Управление благоустройства Администрации городского округа, МБУ «Чеховское благоустройство» и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Чехов.

Обращения помогут жителям оперативно сообщать о проблемах и способствовать улучшению благоустройства их районов.

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Благоустройство Чехов
16 октября 2024, 19:26
Температурный режим проверили в детском саду на улице Мира в Чехове
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По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Денис Разуваев провел мониторинг дошкольного отделения гимназии № 7. Целью визита стало обеспечение оперативного реагирования на обращения жителей через систему МЦУР, что, по словам заместителя главы округа, является важной задачей для местного самоуправления.

В ходе проверки особое внимание уделили внутренним помещениям детского сада, включая спальни и игровые комнаты, для оценки соблюдения нормативного температурного режима. Денис Разуваев отметил, что во всех проверенных помещениях температура соответствует установленным нормам.

Кроме того, была проведена инспекция прилегающей территории, прогулочных зон и детских игровых площадок. Несмотря на то, что подача тепла в детский сад уже осуществляется, руководству учреждения были даны указания обеспечить круглосуточный контроль за температурой воздуха. Это необходимо для предотвращения возможных проблем с подачей и циркуляцией тепла в здании.

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Отопление Чехов

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