Всероссийский форум юнармейцев «Юнкор» стартовал в Серпухове

По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Шевелидзе, насыщенная образовательная программа, которую подготовил Главный штаб «Юнармии» поможет участникам развить свои журналистские навыки.

«Мы очень рады принимать у себя в Подмосковье ребят со всей России. Говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. И здесь у юнкоров очень важная и сложная задача. Работа с информацией и медиа требует внимательного и осознанного подхода», - сказала Швелидзе.

Участники на протяжении трех дней смогут посетить лекции специалистов в медиасфере, встретиться с участниками специальной военной операции, а также поучиться работе в команде.

Также ребятам предстоит создать свое собственное СМИ и подготовить несколько статей и сюжетов, которые они представят в финальный день.

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