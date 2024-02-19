Всероссийский форум «Мой бизнес» пройдет в Подмосковье

«Только с начала 2024 года количество МСП в Подмосковье выросло почти на четыре тысячи, сегодня свой бизнес здесь развивают уже более 443 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы постоянно должны совершенствовать наши меры поддержки, держать „руку на пульсе“, расширять границы. Для этого и проводятся такие мероприятия. Мы рады, что Подмосковье вновь стало площадкой этого масштабного события», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

На форуме обсудят меры государственной поддержки предпринимателей, а также инструменты качественного роста МСП. Поднимут вопросы кадрового дефицита, цифровизации и другие актуальные темы.

Форум пройдет 25–26 февраля на территории Парка «Патриот». Аккредитация СМИ проводится по ссылке до 20 февраля.

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