Всероссийский форум «Мой бизнес» начался в Подмосковье

«В 430 центрах „Мой бизнес“ по всей стране можно получить поддержку по национальному проекту „Малое и среднее предпринимательство“. Мы готовы к сотрудничеству и расширению мер помощи, предложенных другими ведомствами», - отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Центры «Мой бизнес» оказали более трех миллионов услуг предпринимателям без учета поручительств и микрозаймов.

«Московская область является одним из лидеров страны по развитию малого и среднего предпринимательства. Сегодня в Подмосковье зарегистрировано более 440 тысяч субъектов МСП и свыше 660 тысяч самозанятых», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Для удобства предпринимателей все меры поддержки в Подмосковье перевели в электронный вид. Единой площадкой для их получения стал инвестиционный портал.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

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