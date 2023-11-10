Всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк» пройдет в Красногорске 11 и 12 ноября

Во время фестиваля жюри, состоящее из ведущих специалистов циркового жанра, определит победителей в пяти номинациях: «воздушная гимнастика», «акробатика», «эквилибристика», «жонглирование» и «пластическая акробатика». Принять участие могут все желающие в возрасте от пяти до 25 лет.

В состав жюри войдут представители известных коллективов и преподаватели Училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Победители и призеры фестиваля получат памятные кубки, медали, дипломы и другие подарки.

Отметим, что помимо соревновательной программы, зрителей ожидают выступления профессиональных артистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители и гости Московской области могут узнать о мероприятиях, которые проводятся в регионе, при помощи портала welcome.mosreg.ru. На сайте уже разместили информацию о новогодних праздниках.

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