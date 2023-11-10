10 ноября 2023, 14:07

Всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк» пройдет в Красногорске 11 и 12 ноября

Фестиваль «Мой чудесный цирк»
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Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских цирковых коллективов «Мой чудесный цирк» пройдет в Красногорске 11 и 12 ноября. Мероприятие проводится для поддержки творческого потенциала лучших сообществ.

Во время фестиваля жюри, состоящее из ведущих специалистов циркового жанра, определит победителей в пяти номинациях: «воздушная гимнастика», «акробатика», «эквилибристика», «жонглирование» и «пластическая акробатика». Принять участие могут все желающие в возрасте от пяти до 25 лет.

В состав жюри войдут представители известных коллективов и преподаватели Училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Победители и призеры фестиваля получат памятные кубки, медали, дипломы и другие подарки.

Отметим, что помимо соревновательной программы, зрителей ожидают выступления профессиональных артистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители и гости Московской области могут узнать о мероприятиях, которые проводятся в регионе, при помощи портала welcome.mosreg.ru. На сайте уже разместили информацию о новогодних праздниках.

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Красногорск Фестивали
10 ноября 2023, 14:53
Слесарь из Балашихи с самым большим в Подмосковье стажем победил в конкурсе «Лучший по профессии»
Телеканал «360»
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Слесарь Николай Бугаков из Балашихи — сотрудник с самый большим стажем в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье. В профессии он 40 лет. Недавно специалиста отметили на областном конкурсе «Лучший по профессии».

Николай Бугаков работает в компании «Балашихинские коммунальные системы». Он начинал с должности машиниста технологических насосов, а сейчас - слесарь аварийно-восстановительной службы 6-го разряда.

Николай контролирует работу всех котельных в микрорайоне Железнодорожный. Он первым выезжает на места аварий и делает все, чтобы в дома жителей скорее вернулись вода и тепло.

«Со временем менялись технологии. Мы учились, обучались. Сейчас уже современное оборудование. Мы реагируем на аварийные вызовы, выезжаем на место и все устраняем. Коллектив хороший, сплоченный, дружный. Все хорошо, жизнь удалась», - сказал Николай Бугаков.

Всего в организации «Балашихинские коммунальные системы» трудится свыше 500 сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что количество жалоб от жителей Подмосковья на отопление снизилось.

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ЖКХ Балашиха
10 ноября 2023, 14:36
Домодедовские школьники разработали программу по индивидуальному подбору питания при стрессе
Unsplash
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Учащиеся домодедовской школы № 2 приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Технологии успеха». Во время соревнований школьники разработали специальную компьютерную программу, которая выявляет особенности организма и дает рекомендации по питанию.

Педагог-психолог домодедовской школы № 2 Юлия Богданова рассказала, что ученики участвовали в треке «Медицина будущего». На соревнования в Пермь поехали пять домодедовских школьников. Во время олимпиады каждому из них отвели свою роль.

«Нам, исследователям, выдали образовательный набор-конструктор для программирования. Мы самостоятельно собрали его так, чтобы он умел определять стресс у ребенка», - поделилась одна из учениц.

Отмечается, что школьники много работали с информацией. Так, они составляли списки продуктов, рассказывали об их пользе и составе. Потом производился расчет калорий. Все данные передали программистам.

Главной задачей школьников стало разработать программу, которая будет составлять индивидуальный рацион питания при стрессе.

«Мы работали с помощью языка программирования Python. У нас получилась вполне рабочая программа. Ей можно пользоваться в школах», - добавил ученик школы № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Школьники Город Домодедово
10 ноября 2023, 14:29
Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне в 2024 году
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Семь зон отдыха обустроят во время благоустройства в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Работы проведут в 2024 году.

Парк разделят на семь зон: мемориальную и многофункциональную, для тихого отдыха и культурно-массовых мероприятий, а также для выгула домашних животных, детских игр и спорта. Подрядчик установит системы видеонаблюдения и освещения, игровое, спортивное оборудование и другие объекты взамен старых аттракционов, зданий и малых архитектурных форм.

Работы проведут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование проекта обеспечат за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Центральный парк культуры и отдыха находится на улице Ленина. Вокруг расположены жилые кварталы, социальные и административные объекты. Парк является основной точкой притяжения жителей и гостей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство Лобня Парки
10 ноября 2023, 14:28
Камеры для выявления нарушений перехода через железную дорогу установили в Долгопрудном
Минтранс Подмосковья
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Выявлять нарушителей при переходе железной дороги в Долгопрудном будут новые камеры с функцией распознавания лиц. Всего в регионе такие устройства работают более чем на 50 станциях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, камеры устанавливают там, где нарушения совершают чаще всего. Система также способна определить личность и составить протокол о привлечении к административной ответственности.

В министерстве призвали жителей быть внимательными и переходить пути только в положенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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