Всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк» пройдет в Красногорске 11 и 12 ноября
Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских цирковых коллективов «Мой чудесный цирк» пройдет в Красногорске 11 и 12 ноября. Мероприятие проводится для поддержки творческого потенциала лучших сообществ.
Во время фестиваля жюри, состоящее из ведущих специалистов циркового жанра, определит победителей в пяти номинациях: «воздушная гимнастика», «акробатика», «эквилибристика», «жонглирование» и «пластическая акробатика». Принять участие могут все желающие в возрасте от пяти до 25 лет.
В состав жюри войдут представители известных коллективов и преподаватели Училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева, а также лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Победители и призеры фестиваля получат памятные кубки, медали, дипломы и другие подарки.
Отметим, что помимо соревновательной программы, зрителей ожидают выступления профессиональных артистов.
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