09 ноября 2023, 09:58

Всероссийский фестиваль любительских театров прошел в Подмосковье

Телеканал «360»
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Итоги всероссийского фестиваля «Театральная завалинка» подвели в Подмосковье. В этом году конкурс любительских театров установил рекорд по количеству участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Фестиваль «Театральная завалинка» впервые появился в подмосковном Жуковском в 1994 году.

«Наш фестиваль возник в суровые 1990-е годы, когда трудно, непросто жить было. Нужна была отдушина, что-то такое, куда можно погрузиться и не думать о талонах, очередях, всех проблемах быта. И мы создали фестиваль „Завалинка“, который проходил в обычной школе», - рассказала художественный руководитель и главный режиссер фестиваля Елена Жихарева.

Учредителем конкурса является администрация Жуковского, а организатором - театр «ШЭСТ». Проходит «Театральная завалинка» каждый раз на новой площадке. В этом году благодаря поддержке фонда президентских инициатив удалось организовать масштабное мероприятие. Отборочный этап прошел в онлайн режиме, а финал решили провести в пансионате «Лесной городок» в Одинцове.

«Наши режиссеры, которые привезли сюда свои коллективы, делают то, что прививает детям любовь к искусству, любовь к театру. Мы с удовольствием всегда поддерживаем это мероприятие», - отметил глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

В этом году установлен рекорд по количеству участников отборочного тура. Заявки прислали 154 коллектива из 49 регионов России - от Калининградской области до Камчатского края.

«Это замечательная, совершенно молодая энергия. [Ребята] неделю будут здесь работать, немножечко отдыхать, знакомиться, у них будут мастер-классы, у них будет очень насыщенная жизнь», - поделился народный артист России Юрий Васильев.

Театральные коллективы не только представили свои постановки, но и приняли участие в встречах и мастер-классах от ведущих мастеров сцены.

Театры Жуковский
09 ноября 2023, 10:03
Пациентку с опухолью яичников размером 20 сантиметров спасли в онкодиспансере в Балашихе
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Женщина 56 лет поступила в онкологический диспансер в Балашихе с 20-сантиметровой опухолью яичников. После обследования врачи приняли решение оперировать.

«На момент обращения опухоль достигла гигантских размеров, поэтому требовалось операция. Из-за размеров новообразования пришлось удалить матку вместе с придатками», - рассказала заведующая онкологическим гинекологическим отделением № 4 Ирина Карьгина.

Спустя 10 дней после операции женщина почувствовала себя хорошо. Ее уже выписали домой под наблюдение гинеколога по месту жительства.

Врачи напомнили, что женщинам нужно регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию. Это позволит своевременно обнаружить заболевание и повысит эффективность лечения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

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Здравоохранение Врачи Медицина Балашиха
09 ноября 2023, 09:36
Новый сезон стартует на телеканале «360». Что ждет зрителей
РИА «Новости»
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Телеканал «360» презентовал новый сезон 2023-2024. В эфире останутся проекты, которые уже давно полюбились зрителям, а также появится новая программа — исторический трэвел «Семь рек». Продолжением телевизионных проектов станут их цифровые версии в digital-форматах в официальных сообществах «360», отметил заместитель генерального директора «Телеканала 360» по внешним связям Алексей Коваль.

«„Телеканал 360“ по-прежнему стабильно входит в топ-10 СМИ по индексу цитируемости (данные „Медиалогии“ за август 2023-го, - прим. ред.), а его сообщества в социальных сетях лидируют по количеству подписчиков и просмотров: в „Дзене“ (по данным JagaJam среди 54 каналов с 1000 подписчиков, - прим. ред.), „Одноклассниках“ и „ВКонтакте“ среди всех региональных телеканалов», - подчеркнул Алексей Коваль.

В утреннем и вечернем прайме можно будет по-прежнему смотреть «Новости» с Екатериной Малашенко. Среди привычных и уже успешных остались потребительская программа «Внимание! Еда!», динамичная «Погода 360» и познавательная «Зима в Подмосковье».

О премьере телесезона Премьерой нового телесезона станет программа «Семь рек». В главной роли - Подмосковье и его удивительная история. А познакомит с ней ведущий журналист и писатель, финалист ТЭФИ-2022 Павел Гнилорыбов.

В новых выпусках программы «Внимание! Еда!» ведущие Александр Молочко и Максим Беспалов продолжат пробовать и тестировать самые разные продукты. После их инспекции все покупки отправят в Роскачество для лабораторных испытаний. В финале каждого выпуска зрителям представят независимый рейтинг высококачественных продуктов от профессиональных экспертов.

Увидеть Московскую область по-новому помогут ведущие проекта «Зима в Подмосковье» - Полина Петухова и Эльдар Рахимов. В каждой серии они открывают новые места для мини-путешествий, в которые легко отправиться на автомобиле. Ведущие выбирают лучшие места для отдыха: от захватывающих спусков на сноуборде до катания в упряжке с хаски. Изучить можно не только всевозможные виды развлечений, а также усадьбы, музеи, храмы и парки региона.

Когда выпуск погоды - настоящее шоу Как при этом всем одеваться по погоде, подскажут ведущие «Погоды 360»: Алина Засобина, Сергей Шубенков, Александр Хохлов и Влад Илич. Шесть раз в день в прямом эфире ведущие рассказывают о погоде в разных городах Подмосковья. Причем это не просто выпуск прогноза погоды, а настоящее шоу с множеством локаций - на глазах у зрителей проходят измерение температуры, атмосферного давления и многое другое.

Презентация нового сезона телеканала «360» состоялась накануне, 8 ноября. Вечер для друзей и партнеров прошел в Театре имени Моссовета. Гости смогли посмотреть закрытый предпремьерный показ «Пиковой дамы» в постановке Игоря Яцко, а также отправились на виртуальную прогулку по знаковым проектам предстоящего сезона.

Телевидение
09 ноября 2023, 09:29
Свыше 150 спортсменов выступили на областном первенстве по армрестлингу в Луховицах
Телеканал «360»
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Юниорское первенство Московской области по армрестлингу прошло в Луховицах. Участие в нем приняли 150 спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что для жителей Московской области открыли 417 школьных стадионов.

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Исход поединка в армрестлинге зависит от тактики. Одни спортсмены решают вопрос за пять секунд, другие выматывают соперника долгой силовой борьбой. Армрестлинг в Луховицах набирает обороты, хотя и появился здесь только три года назад. Местные спортсмены - члены сборной Московской области, победители и призеры всероссийских соревнований.

«Очень приятно, что наш спорт в городском округе Луховицы развивается и идет правильными шагами. Три года мы держим марку, <…> держим на первенстве 1-е и 2-е места», - сказал основатель школы армреслинга городского округа Луховицы Алексей Ручнов.

Спортсмены из Луховиц в этот раз показали отличный результат. Они стали победителями общекомандного зачета. Серебряные призеры - армрестлеры из Истры, на 3-м месте спортсмены из Протвино.

Сильнейшие войдут в состав сборной Московской области и выступят на первенстве России, которое состоится в Орле в марте 2024 года.

Спортсмены Луховицы
09 ноября 2023, 09:23
Подмосковье выиграло четыре медали на международном турнире по стрельбе из арбалета
Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Подмосковные арбалетчики выиграли четыре медали на международных соревнованиях и Кубке Сенежа. Они получили три серебра и одну бронзу.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турниры впервые прошли в Солнечногорске. У них участвовали 27 человек из 11 стран мира. Они соревновались в дисциплинах полевого арбалета с дистанции 18 метров 60 и 120 выстрелов. В результате серебро получил Алексей Боденко, а бронзу – Алина Сорокина.

Соревнования прошли с 2 по 7 ноября, их посвятили 85-й годовщине образования Солнечногорска.

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Спортсмены

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