Всероссийский фестиваль любительских театров прошел в Подмосковье

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Фестиваль «Театральная завалинка» впервые появился в подмосковном Жуковском в 1994 году.

«Наш фестиваль возник в суровые 1990-е годы, когда трудно, непросто жить было. Нужна была отдушина, что-то такое, куда можно погрузиться и не думать о талонах, очередях, всех проблемах быта. И мы создали фестиваль „Завалинка“, который проходил в обычной школе», - рассказала художественный руководитель и главный режиссер фестиваля Елена Жихарева.

Учредителем конкурса является администрация Жуковского, а организатором - театр «ШЭСТ». Проходит «Театральная завалинка» каждый раз на новой площадке. В этом году благодаря поддержке фонда президентских инициатив удалось организовать масштабное мероприятие. Отборочный этап прошел в онлайн режиме, а финал решили провести в пансионате «Лесной городок» в Одинцове.

«Наши режиссеры, которые привезли сюда свои коллективы, делают то, что прививает детям любовь к искусству, любовь к театру. Мы с удовольствием всегда поддерживаем это мероприятие», - отметил глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

В этом году установлен рекорд по количеству участников отборочного тура. Заявки прислали 154 коллектива из 49 регионов России - от Калининградской области до Камчатского края.

«Это замечательная, совершенно молодая энергия. [Ребята] неделю будут здесь работать, немножечко отдыхать, знакомиться, у них будут мастер-классы, у них будет очень насыщенная жизнь», - поделился народный артист России Юрий Васильев.

Театральные коллективы не только представили свои постановки, но и приняли участие в встречах и мастер-классах от ведущих мастеров сцены.