Всероссийский фестиваль-конкурс органной музыки прошел во Фрязине

В Ногинске до 19 февраля будет проходить выставка «Цвет настроения…» члена Союза художников Подмосковья и преподавателя Центра искусств «МирАрта» Елены Белоус. Картины художницы и ее учеников можно увидеть в центре культуры им. Г. В. Калиниченко.

Елена Белоус переехала в Ногинск в 2020 году из Кривого Рога, где она более 30 лет преподавала рисунок в художественной школе. Сейчас Елена - методист с правом преподавания в Ногинской детской художественной школе, а также преподаватель центра «МирАрта».

«У каждого цвет настроения свой, поэтому выставка называется именно так - с многоточием в конце. В экспозиции представлены работы, которые я создала за год, они создавались в разные периоды. Есть здесь и масло, и графика. Все, что получилось, я представила на суд зрителя, и именно ему решать, понравились мои картины или нет», - рассказала Белоус.

На выставке также представлены работы 18 учеников Елены из центра искусств «МирАрта». Возраст художников - от шести до 13 лет.

«Мы с детьми изучаем разные материалы, техники, применяем различные подходы. Они всегда с удовольствием ходят рисовать и с нетерпением ждут занятий. Среди ребят есть призеры международных и всероссийских конкурсов», - добавила Белоус.

Посетить выставку можно до 19 февраля, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша февральских мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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