15 апреля 2024, 23:46

Всероссийский фестиваль циркового искусства пройдет в Хотьково 20 и 21 апреля

Организаторы VII Всероссийского фестиваля «Мой чудесный цирк»
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VII Всероссийский фестиваль циркового искусства пройдет в Хотьково Сергиево-Посадского городского округа 20 и 21 апреля. В соревнованиях примут участие более 300 артистов от четырех до 45 лет. Ожидается, что выступления посетит более 1500 зрителей.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, соревноваться конкурсанты будут в пяти цирковых жанрах: воздушная гимнастика, акробатика, эквилибристика, жонглирование и пластическая акробатика.

Для участников фестиваля двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка России, обладательница Гран-при российских и международных соревнований, член сборной России по художественной гимнастике Екатерина Селезнева и артист цирка, обладатель международной премии «Золотой слон», мастер спорта по спортивной гимнастике Андрей Маслов подготовили увлекательные мастер-классы.

На все мероприятия фестиваля для посетителей вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Цирки Россия Сергиев Посад Фестивали
15 апреля 2024, 23:18
В мае пройдет осмотр зараженных борщевиком земель Подмосковья
Пресс-служба Минимущества МО
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Муниципальные земельные инспекторы Московской области начнут осмотры земель с высоким риском произрастания борщевика, а также проверят обнаруженные в прошлом году очаги опасного сорняка. Мероприятия начнутся в мае, и в планах у специалистов обследовать порядка десяти тысяч участков.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, ликвидация борщевика на территории региона является одной из основных задач, и в этом направлении успешно проводится комплексная работа.

«Системные обследования земельных участков, выявление очагов сорняка, консультации правообладателей по ответственному землепользованию, конечно, не обходится и без предостережений - все это позволяет значительно уменьшить территории произрастания борщевика», - рассказала Адигамова.

Она добавила, что многое также зависит и от бдительности жителей Подмосковья.

«Убедительная просьба ко всем собственникам и арендаторам - с появлением первых ростков этого ядовитого растения купировать все очаги», - подчеркнула Адигамова.

В прошлом году, по словам министра, земельные инспекторы обнаружили очаги произрастания борщевика на 12 тысячах участках.

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Штрафы
15 апреля 2024, 22:57
Владельцы земли в Коломне заплатят 80 миллионов рублей за незаконную свалку
Фото Минэкологии МО.
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Компании «Стройиндустрия-В» не удалось обжаловать решение суда о возмещении ущерба от незаконной свалки в городском округе Коломна. Истцом по делу выступило Минэкологии Подмосковья на основании проведенных надзорных мероприятий.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, компания владеет земельным участком в селе Акатьево городского округа Коломна.

«В ходе надзорных мероприятий были проведены исследования, которые показали, что на нескольких участках, в том числе и на землях ответчика, были незаконно размещены отходы общим объемом свыше 2700 кубометров», - рассказал Фирсов.

Он добавил, что ущерб, нанесенный экологии, составил почти 80 миллионов рублей. Арбитражный суд Московской области вынес решение о возмещении этой суммы.

Несмотря на поданную апелляционную жалобу и попытку доказать, что инспекторы Минэкологии приняли за отходы асфальтобетонную крошку, которая хранилась на участке временно, аргументы представителей компании суд не убедили. Он постановил оставить предыдущее решение по этому делу в силе.

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Коломна Суд Экология
15 апреля 2024, 22:52
Более 6 тысяч рабочих мест создадут в подмосковном индустриальном парке «Есипово»
Мининвест МО
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Инвесторы построят свои предприятия на территории государственного индустриального парка «Есипово», который расположен в Солнечногорске. В настоящее время он заполнен на 100 %, а сумма инвестиций резидентов составила более 41 миллиарда рублей.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, реализация проектов на территории парка «Есипово» позволит создать около шести тысяч рабочих мест. Помимо 23 инвестиционных проектов по строительству новых предприятий, 50 инвесторов выбрали для размещения своих производственных площадок готовые боксы на территории промышленного коворкинга.

Ожидается, что к концу 2026 года большинство резидентов индустриального парка «Есипово» уже смогут запустить свои предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Солнечногорск Строительство
15 апреля 2024, 22:21
Пешеходный переход через железную дорогу вернули возле станции Балашиха
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Наземный переход для пешеходов через железнодорожные пути вернули по просьбам жителей. Место расположено возле станции Балашиха.

Переход оборудован светофором и пандусом. Возле него сделали автобусную остановку и пешеходный переход, где сделали «зебру».

Также в Балашихе благоустроят «народную тропу» вдоль забора школы № 33 по обращениям жителей. Ее длина составит почти 100 метров. Горожане также попросили привести в порядок аллею между образовательными учреждениями. В мае здесь высадят 30 саженцев жасмина и сирени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Благоустройство Дороги Балашиха

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