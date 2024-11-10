10 ноября 2024, 00:00

Всероссийский детский турнир по фехтованию прошел в Химках

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Всероссийские соревнования по фехтованию на призы известной Олимпийской чемпионки Яны Егорян проходили в спортивном центре «Химки». Участие в них приняли почти 400 человек.

Побороться за первенство в турнире приехали фехтовальщики со всей страны. Состязания проходили в возрастной категории до 15 лет.

«Соревнования организовали для популяризации фехтования. Все активно выступали, показывали свое мастерство», - рассказала Олимпийская чемпионка Яна Егорян.

Победа в состязаниях заслуженно досталась Георгию Ионину и Арине Старовой из Самары. Второе и третье место заняли фехтовальщики из Челябинска, Нижнего новгорода, Вологды и Санкт-Петербурга.

Напомним, что турнир стал одним из этапов гран-при «Россия, Дружба, Фехтование». Всего по итогам масштабных состязаний определят восемь лучших фехтовальщиков страны.

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Спортсмены Химки
10 ноября 2024, 00:56
Строительная готовность школы на 1100 мест в Одинцове достигла 54%
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Продолжается строительство новой общеобразовательной школы на 1100 учеников в жилом квартале «Семейный» Одинцовского городского округа. Строительная готовность объекта достигла 54%.

Новая школа, которую возводит компания «Инград» в квартале «Семейный», откроет свои двери для учеников уже в сентябре 2025 года. Сейчас рабочие выполняют черновые общестроительные работы, обустраивают внутренние и наружные инженерные сети, устанавливают фасадные конструкции, монтируют металлоконструкции здания. Учитывая близость к лесной зоне для обеспечения пожарной безопасности предусмотрели дополнительную систему вентиляции. До 15 декабря в школе проведут канализацию.

Сейчас на объекте работают порядка 150 человек и 12 машин строительной техники. На следующей неделе подрядчик приступит к обустройству индивидуального теплового пункта.

«До конца декабря планируют закрыть контур здания, чтобы в новом году прогреть помещения и выйти на внутреннюю отделку», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Для школьников создадут все условия для обучения и развития талантов. По согласованным с Министерством образования моделям на трех этажах здания разместят учебные и игровые помещения, кабинет музыки, классы для групп продленного дня, медицинский блок, пищеблок, обеденный зал, мастерские, музыкальный и физкультурные залы, библиотечно-информационный центр. Общая площадь объекта составит 13,5 тысяч квадратных метров.

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Одинцово Школы Строительство
10 ноября 2024, 00:37
Более 500 экспонатов военного времени представили школьные музеи в Химках
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Масштабный фестиваль школьных музеев в городском округе Химки представил гостям свыше 500 экспонатов времен Великой Отечественной и Афганской войн, а также трофеи из зоны специальной военной операции. Первый день работы экспозиции стал экскурсионным для учеников школы № 19.

Среди самых интересных экспонатов выставки были гильзы, детали вооружения, военной формы, дневники и фотографии. Все это - часть великой военной истории городского округа Химки. Трофеи для фестиваля предоставили 19 школьных музеев муниципалитета.

Экспозиция в выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Льва Толстого будет работать до 5 декабря по адресу: Ленинский проспект, дом № 2Б, строение 7.

Посетить ее свободно может каждый желающий. Исторические лекции для гостей выставки проведут сами ученики.

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Выставки Химки Музеи Фестивали
10 ноября 2024, 00:08
Участник поискового отряда из Одинцова встретился с президентом РФ
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Владимир Путин вместе с представителями разных общественных организаций возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади 4 ноября в День народного единства. Участнику поискового отряда «КитежЪ» из Одинцовского округа Тихону Порфирьеву удалось побеседовать с президентом.

Тихон рассказал Владимиру Путину о работе поисковиков и о том, что его отец участвует в специальной военной операции. У себя в отряде ребята как раз создают передвижной музей, посвященный героям, которые сейчас находятся на фронте.

Руководитель «КитежЪ» Антон Кузнецов выразил благодарность президенту за поддержку поискового движения. А Тихон поделился, что встреча с Владимиром Путиным стала одним из самых радостных событий, ведь у ребят появилась возможность представить свой отряд на всероссийском уровне.

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Одинцово Волонтеры Владимир Путин
10 ноября 2024, 00:03
Экологическую акцию по сбору батареек провели в Химках
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Экологическую акцию «Батарейки — вторая жизнь» организовали в баскетбольном центре «Химки». Все желающие могли утилизировать использованные батарейки в специальный контейнер.

Собранные элементы питания отвезут на переработку в Челябинск. Ценные вещества, которые остались в неисправных батарейках, послужат сырьем для создания новых аккумуляторов.

«Благодаря экологическим акциям каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы. Таким образом мы избавляемся от ненужного, делаем наш город чище и безопаснее», - отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Напомним, что в Химках установили емкости для утилизации пластика и алюминия. Также контейнеры расположены в 10 образовательных учреждениях и других социально значимых объектах.

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Химки Экология

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