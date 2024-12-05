Всероссийский день волонтера отметили в Чехове

Глава округа Михаил Собакин выразил благодарность всем добровольцам за их самоотверженный труд. «Наш округ славится отзывчивыми людьми, которые всегда готовы прийти на помощь. Их усилия вызывают искреннее уважение и признание», - отметил он.

В Чехове волонтеры продолжают свою работу, организуя новые акции и проекты, направленные на поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается. С каждым новым шагом они становятся важной частью социальной жизни округа, внося вклад в создание атмосферы доброты и взаимопомощи.

Напомним, что День волонтера был учрежден в России в 2017 году по указу президента, что дало дополнительный импульс развитию добровольческих движений.

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