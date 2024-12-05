05 декабря 2024, 19:30

Всероссийский день волонтера отметили в Чехове

Медиасток.рф
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В городском округе Чехов добровольцы продолжают активно участвовать в благотворительных инициативах, оказывая помощь тем, кто особенно нуждается в поддержке. Они помогают военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, их семьям, а также жителям приграничных территорий, которые ежедневно сталкиваются с угрозой обстрелов.

Глава округа Михаил Собакин выразил благодарность всем добровольцам за их самоотверженный труд. «Наш округ славится отзывчивыми людьми, которые всегда готовы прийти на помощь. Их усилия вызывают искреннее уважение и признание», - отметил он.

В Чехове волонтеры продолжают свою работу, организуя новые акции и проекты, направленные на поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается. С каждым новым шагом они становятся важной частью социальной жизни округа, внося вклад в создание атмосферы доброты и взаимопомощи.

Напомним, что День волонтера был учрежден в России в 2017 году по указу президента, что дало дополнительный импульс развитию добровольческих движений.

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Праздники Волонтеры Чехов
05 декабря 2024, 19:25
Память защитников отечества почтили в День воинской славы в Чехове
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Памятные мероприятия прошли в деревне Леоново и на Стремиловском рубеже, где почтили память Героев.

В начале Великой Отечественной войны в Лопасне был сформирован добровольческий батальон народного ополчения. В его ряды вступали не только ветераны гражданской войны, но и совсем юные 17-летние ребята, которые сражались бок о бок за Москву. Многие из них так и не вернулись домой.

Михаил Собакин отметил, что ожесточенных боях за Москву погибли более двух миллионов солдат. Их жертва бесценна, а память о них будет жить в сердцах вечно.

Напомним, что каждый год в городском округе Чехов проводят мероприятия, посвященные подвигу солдат, офицеров, ополченцев и партизан, чтобы сохранить память о них.

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Ветераны Памятники Чехов ВОВ
05 декабря 2024, 18:24
Депутат Мособлдумы Сергей Маликов высоко оценил молочное производство в Дмитрове
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Депутат Мособлдумы Сергей Маликов, координатор проекта по импортозамещению, посетил молочную ферму и предприятие «Братья Чебурашкины» в Дмитрове. Он ознакомился с процессом производства молочных продуктов, который включает полный цикл от фермерского хозяйства до переработки.

Основатель и гендиректор компании Владислав Чебурашкин рассказал о развитии предприятия. В 2006 году была построена первая молочная ферма, а в 2014 году запущен новый молокозавод. В этом году компания отметила десятилетие выпуска молочной продукции под собственным брендом. Завод выпускает около 30 тысяч единиц продукции ежедневно и предлагает более 40 наименований.

«Здесь в Дмитрове и в Сергиевом Посаде расположены фермы с коровами. В Дмитрове само производство. Отмечу, что торговая марка „Братья Чебурашкины“ находятся на рынке пищевой продукции десять лет» - сообщил Маликов.

Депутат подчеркнул, что одной из самых ярких частей визита стала дегустация молочной продукции. Он отметил ее насыщенный вкус, экологичность и натуральность, добавив, что компания «Братья Чебурашкины» - это успешное предприятие, которым можно гордиться.

Сельское хозяйство Торговля
05 декабря 2024, 18:16
Бизнес-омбудсмен и прокурор Подмосковья провели прием предпринимателей
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющая обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Наталья Чудакова провели совместный прием предпринимателей. В мероприятии приняли участие пять бизнесменов, которые обратились за защитой своих прав и законных интересов.

Так, со своими жалобами обратились предприниматели из Красногорска, Можайска, Черноголовки и Богородского. Основными темами обсуждений стали бездействие местных администраций по исполнению судебных решений, действия регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами и неправомерные действия подрядчика ГК «Росавтодор».

В ходе встречи участники уточнили детали, касающиеся заявлений. По всем обращениям, рассмотренным на приеме, будут проведены соответствующие проверки, и в нужных случаях прокуратура примет меры реагирования. Жалобы предпринимателей останутся под контролем Аппарата Уполномоченного.

Предприниматели могут направлять свои обращения через сайт Уполномоченного, лично посетив приемную в своем городе или по телефону: 8-800-550-63-53.

Поддержка предпринимателей в Московской области
05 декабря 2024, 18:16
Концерт к Международному дню инвалидов прошел в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Приурочили мероприятие к Международному дню инвалидов. Активистов общества наградили почетными грамотами.

Праздничную встречу с участниками «Всероссийского общества инвалидов» городского округа Мытищи провели в библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Коллектив «Патриот» подготовил для гостей творческий сюрприз - песни прошлых лет и белорусские народные танцы.

«Эти встречи становятся для нас уже традиционными, особенно в такие праздничные дни. Поздравляю вас, крепкого вам здоровья и новогоднего настроения», - пожелала заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик.

Активных членов общества поблагодарили за многолетний труд на благо укрепления и развития организации инвалидов, а также наградили грамотами, благодарственными письмами и вручили подарки.

По мнению организаторов и самих участников, подобные праздники создают атмосферу взаимопонимания и поддержки, укрепляют дружеские связи, а также помогают расширить круг общения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Песни Работа Инвалиды

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