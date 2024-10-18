18 октября 2024, 20:56

Всероссийский день ходьбы отметили в Подмосковье 18 октября

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Всероссийский день ходьбы отметили 18 октября в Подмосковье. Главной площадкой для любителей спорта стал парк культуры и отдыха в Чехове.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на старты вышли ученики спортивных и общеобразовательных школ, воспитанники училища олимпийского резерва, а также члены клуба «Активное долголетие».

Для участников подготовили дистанции на территории парка, а опытные спортсмены провели мастер-классы по спортивной ходьбе для начинающих.

Мероприятие провели в рамках программы Олимпийского комитета России «Олимпийская страна» и в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Школы Чехов Активное долголетие
18 октября 2024, 20:44
Более 30 дворов благоустроили в Одинцовском округе
Читайте нас в: Google Новости
Тему благоустройства дворовых территорий обсудили на еженедельном совещании в администрации Одинцовского городского округа. Работы уже завершили на 36 площадках муниципалитета, на восьми установят малые формы.

Сейчас в Одинцовском городском округе полностью обустроили пешеходные дорожки, так называемые «народные тропы». Кроме того, в этом году запланировали ремонт асфальтового покрытия в 18 дворах. Работы по 11 адресам уже завершили, в то время как на семи адресах рабочие еще трудятся. На большинстве оставшихся объектов сроки сдачи работ вышли из-за проблем с подрядчиками.

Глава округа Андрей Иванов отметил, что необходимо усложнить конкурсную документацию. Это поможет привлечь более компетентных и опытных специалистов, которые смогут качественно и быстро выполнять работы.

Он поручил установить на проблемных участках информационные стенды для жителей, с описанием причин задержек и дат окончания ремонта.

Стоит отметить, что на 36 детских площадках работы завершили, на восьми - в ближайшее время установят малые формы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Ремонтные работы
18 октября 2024, 19:32
Спортсмены из Можайска победили на всероссийском турнире по самбо
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники школы олимпийского резерва из Можайска успешно выступили на межрегиональном турнире по дзюдо среди спортсменов 2009–2010 годов рождения. Они привезли с соревнований медали.

Соревнования прошли в Туле. Ребята из Можайска выступили под руководством заслуженного тренера России Валерия Нагулина.

Победителем в весовой категории 90 килограммов стал Кирилл Ребров. В весе 63 килограмма лучшей стала Полина Макаева.

Софья Максимова и Екатерина Красноусова заняли второе место. «Бронзу» команде принесли Кирилл Тарасов и Артем Коньков.

Отметим, что до этих соревнований самбисты из Можайска уже становились победителями Первенства ЦФО по самбо среди юношей и девушек до 15 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Можайск
18 октября 2024, 19:31
Директор энерготехникума в Шатуре получил премию от губернатора Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Виталия Давыдова из Шатуры наградили премией губернатора «Лучший по профессии». Его отметили как лучшего руководителя образовательной организации.

Директор образовательного учреждения Шатуры стал лучшим в номинации «Социальное партнерство». Виталий Давыдов руководит Шатурским энерготехникумом с 2022 года.

В техникуме работают программы сотрудничества и социального партнерства. Здесь ведут подготовку специалистов для различных предприятий и организаций сферы энергетики.

Студенты и преподаватели учреждения регулярно участвуют в социальных акциях. К примеру, в прошлом году в техникуме сделали несколько печек-буржуек для отправки в зону СВО, восстановили УАЗ для нужд фронта.

Кроме того, работают в техникуме программы трудоустройства студентов. С учреждением сотрудничают ведущие предприятия Шатуры и всей страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Шатура Образование
18 октября 2024, 19:31
Более 35 спортивных команд поучаствуют в этапе Школьной лиги в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости
Жеребьевка школьной лиги сезона 2024/2025 прошла в Балашихе. В этом году за первое место сразятся 38 команд.

Церемония прошла на стадионе «Труд». В мероприятии поучаствовали Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, бронзовый призер Олимпийских игр, депутат горсовета Балашихи Марина Жирова, директор спортшколы олимпийского резерва «Метеор», депутат Евгений Николаев, замначальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Вадим Снегирев.

Здесь определили команды двух дивизионов: «север» и «юг». В каждом из них участники сыграют между собой в мини-футбол, баскетбол 3×3, шахматы и волейбол.

Дополнительная спортивная дисциплина появилась в новом сезоне - это волейбол среди юношей, а также творческие направления: КВН, танцы, зарница, «конкурс Медиа» и математические бои.

Всего в Школьной лиге нового сезона в Балашихе поучаствуют более 5000 человек из всех школ округа.

«Хочу поблагодарить губернатора Андрея Воробьева , министра спорта региона Дмитрия Абаренова и главу Балашихи Сергея Юрова за вклад в развитие не только спортивных объектов, но и за создание таких проектов как Балашихинская школьная лига. В прошлом году в нашем округе стартовал пилотный проект. Наш округ не стоит на месте, уже в этом сезоне мы запустили еще и творческие дисциплины: КВН, танцы, зарницу, „конкурс Медиа“. Мы посмотрели опыт прошлого года и поняли, что такой запрос есть. Ребята вели прямые трансляции, рассказывали об участниках», - прокомментировал Вадим Снегирев.

Отметим, что проект запустили в 2023 году в Балашихе. В этом году лучшие команды Подмосковья встретятся в едином финале Единой школьной лиги.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Шатура Образование

Новости по теме