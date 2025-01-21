Всероссийский благотворительный турнир по баскетболу прошел в Химках

Шестой традиционный турнир по баскетболу провели при поддержке Фонда помощи детям-сиротам «Лада». Подростки не только проявили себя в этом виде спорта, но и поучаствовали в мастер-классах, конкурсах и эстафетах.

«Мы мотивируем детей придерживаться здорового образа жизни. Они приезжают за день до соревнований и посещают выставки, парки аттракционов, развлекательные мероприятия. Так, совместно с духом соперничества, у детей возникает дружба и взаимное уважение», - отметила представитель благотворительного фонда Юлия Сокорева.

Поболеть за спортсменов в Химки приехали известные баскетболисты Владимир и Людмила Жигилий, медийный данкер Мирослав Елецкий и блогер Алексей MatrasFlyWhite.

Отметим, что за все время проведения благотворительной акции к ней присоединились свыше 500 подростков, оставшихся без попечения родителей. Проект позволяет им развиваться в спорте, совершенствовать навыки и учиться работе в команде.