Всероссийские военно-патриотические сборы прошли в Лобне

В первые два дня курсанты стреляли в лазерном тире, отвечали на вопросы исторической, медицинской и топографической викторин. Также они выполняли задания на ориентацию в лесу, разжигание костра, установку укрытия и приготовление пищи. Одним из самых сложных испытаний были веревочные этапы, на которых нужно было переправить команду через реку и преодолеть высотные препятствия на высоте пять метров.

Третий день соревнований прошел в интенсивных активностях, включая турнир по лазертагу, биатлонную эстафету и полосу препятствий.

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