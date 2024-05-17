Всероссийские соревнования школьников начались в Подмосковье
Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» стартовали в Подмосковье. Турниры пройдут в Люберцах, Химках и Одинцово до 22 мая.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в «Президентских состязаниях» участвуют 84 школьные команды, а в «Президентских спортивных играх» - 50 школьных сборных.
Юные спортсмены сыграют с соперниками в футбол, баскетбол, волейбол, и теннис. Команды, показавшие лучшие результаты, отправятся на региональный этап.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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