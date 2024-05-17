Всероссийские соревнования школьников начались в Подмосковье

Ресурсные службы в ближайшее время откачают воду из подвалов некоторых домов в микрорайоне Балашиха-2. Подтопление произошло из-за транзитных магистралей.

Заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян провела выездное совещание в микрорайоне Балашиха-2. Во время обхода и обсуждения с управляющей компанией и жителями было решено, что необходимо привлечь ресурсные службы округа для откачки воды в подвалах некоторых домов. Как объяснили специалисты, подвалы затопило после прорыва транзитных магистралей. Проблему устранят в кратчайшие сроки.

Также во дворах жилых домов покосят траву. На особом контроле состояние пешеходных зон и дорог микрорайона.

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