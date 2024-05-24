Всероссийские соревнования «Школа безопасности» прошли в Ленинском округе

Участники мероприятия освоили навыки оказания первой помощи, установки палатки, узлов для туризма, ориентирования по карте и компасу, преодоления препятствий, а также приготовления пищи на открытом огне с соблюдением правил безопасности.

Целью соревнований стало практическое освоение навыков выживания в дикой природе, а также развитие командной работы. Участники отметили, что такие соревнования дают возможность проверить свои способности. Некоторые из них рассматривают участие как подготовку к будущей профессии, связанной с риском для жизни.

Отметим, что состязания проводились под присмотром опытных специалистов: инструкторов, педагогов и медиков. Победу одержала команда из Володарской школы, второе и третье места заняли видновчане из гимназии и школы № 7.

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