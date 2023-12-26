Всероссийские соревнования по спортивной борьбе прошли в Подольске

Турнир посвятили памяти Виктора Талалихина - Героя Советского Союза, который одним из первых совершил ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика.

«Это одно из первых крупнейших соревнований в Подольске. Зародился турнир в 1972 году. Сейчас уже 51-й. Поэтому это престижнейшие соревнования. Все подольские борцы проходили их не один раз», - отметил президент Федерации греко-римской борьбы городского округа Подольск, заслуженный тренер России Валерий Романов.

Поддержать участников приехали не только родственники и тренеры, но и почетные гости, среди которых известные чемпионы.

«Эти соревнования проходят уже много лет. Сюда съезжаются хорошие спортсмены в конце года, когда они уже свободны. Представители многих регионов привозят сюда своих спортсменов. Для них - это как экзамен», - рассказал Олимпийский чемпион Шамиль Хисамутдинов.

Соревнования проходят среди юношей до 16 лет. Все они разделены по весовым категориям и возрастному цензу. Для них это трамплин в будущее. Каждый бой держит зрителей в напряжении.

Арсений Исмаилов из Подольска занимается борьбой уже шесть лет, в этот спорт его привел отец. На турнире он боролся со спортсменами из Краснодарского края и Москвы. В итоге парень стал одним из победителей турнира.

Кроме него, еще четверо подольчан в составе сборной Московской области заняли призовые места.

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