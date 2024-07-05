Всероссийские соревнования по спортивному туризму прошли в Воскресенске

В соревнованиях за кубок памяти Виталия Кондратьева принимают участие юноши и девушки, юниоры и юниорки. Завершатся они в эти выходные.

«Я принимаю участие в этих соревнованиях уже в третий раз. Уже под конец дистанции голова переставала работать, было тяжело. Пока иду в лидерах, надеюсь, что все будет успешно. Впереди длинная дистанция, нужно будет бежать восемь километров вместе с ориентированием», - отметил спортсмен из Казани Амир Багабиев.

Кубок проводится с 2005 года. Благодаря этим соревнованиям в спортивном туризме на уровне страны появились новые дисциплины: пешеходные дистанции в формате масс-старта, гандикапа и эстафеты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».