Всероссийские соревнования по конькобежному спорту стартовали в Коломне

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Даниил Алдошкин является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года по конькобежному спорту, а его супруга Екатерина - победительница чемпионатов Европы и этапов Кубка мира. Чтобы завтра преодолеть на льду пять и 10 тысяч метров, спортсмены на тренажере крутят педали.

«Мы помогаем друг другу. Мне точно супруга помогает», - сообщил Даниил Алдошкин.

Старты посвятили памяти Бориса Шавырина. Он возглавлял Конструкторское бюро машиностроения и внес большой вклад в развитие спорта в Коломне.

«Он был инициатором строительства искусственной дорожки конькобежной дорожки одной из первых в Советском Союзе, был потрясающим популяризатором, кроме того что он был совершенно гениальным конструктором минометной техники», - сообщил замдиректора спортшколы олимпийского резерва по конькобежному спорту «Комета» Борис Репнин.

Соревнования в Коломне проходят в девятый раз. Всего за четыре дня спортсмены разыграют 12 комплектов наград.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

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