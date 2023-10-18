Всероссийские соревнования по конькобежному спорту начались в Коломне

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Эти состязания впервые состоялись в 2014 году по инициативе Бориса Шавырина. Он возглавлял Конструкторское бюро машиностроения и внес большой вклад в развитие спорта в Коломне. Борис Иванович жил на берегу реки, за которой был пустырь. Под его руководством там сначала построили Дворец культуры и спорта, потом ледовую дорожку с искусственным льдом. Теперь на этом месте стоит современный конькобежный центр «Коломна», открытый в 2006 году.

По словам заслуженного тренера СССР Валерия Муратова, эти старты всегда собирают сильнейших спортсменов. Первые забеги уже состоялись. В дистанции на 1500 метров среди женщин победила Дарья Качанова из Нижегородской области. Впереди следующие заезды. Среди участников - известные фавориты Руслан Мурашов, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

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«Два вида спорта - конькобежный и академическую греблю - Швырин развил в Коломне до мирового уровня. Он мечтал, чтобы соревнования не зависели от погоды. Вот уже девять лет проводятся эти соревнования его памяти, на которых выступают лучшие конькобежцы мирового уровня», - рассказал начальник бюро физической культуры и спортивно-массовой работы АО «Конструкторское бюро машиностроения» Евгений Лифарев.