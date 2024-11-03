03 ноября 2024, 18:35

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе начались в Мытищах

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе стартовали в Мытищах. В турнире принимают участие более 120 спортсменов из Москвы, Московской, Владимирской, Калужской, Мурманской, Ярославской, Тульской, Ленинградской и Самарской областей.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, это турнир начинался как региональное мероприятие, но сегодня он уже имеет всероссийский статус.

«Среди участников - представители девяти регионов. Желаю всем спортсменам уважать друг друга и обойтись без травм. И поздравляю с предстоящим праздником - Днем народного единства!» - сказал Абаренов.

Состязания проходят в мытищинском Центре единоборств со 2 по 4 ноября в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Мытищи
03 ноября 2024, 18:43
Еще тысячу камер видеонаблюдения установят в Химках до конца года
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С начала работы программы «Безопасный регион» на улицах городского округа Химки поставили более шести тысяч видеокамер. Еще около тысячи установят до конца текущего года.

Для обеспечения порядка на улицах городского округа Химки продолжают монтировать камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«Системно работаем над тем, чтобы каждый двор в Химках был благоустроенным, уютным, зеленым и, конечно, безопасным. Именно с этого начинается комфортная городская среда. Кроме того, камеры устанавливаем на детских площадках, которые модернизируем в рамках программы по благоустройству», - подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Безопасность жителей на общественных пространствах обеспечивает почти тысяча устройств видеонаблюдения. Еще 878 камер расположили на социальных объектах. Порядка четырех тысяч камер установили в жилых пространствах: в подъездах многоквартирных домов, въездах во двор и придомовых территориях. Также устройства видеонаблюдения размещают на остановках транспорта, на детских площадках и в других местах массового скопления горожан.

Все камеры подключают к единой системе «Безопасный регион». Выявленные нарушения оперативно передают в работу профильным службам.

Отметим, что отдельное внимание в городском округе Химки уделяют установке видеокамер на контейнерных и игровых площадках. Еще в 542 местах сбора мусора и на 567 детских и спортивных комплексах появятся видеоустройства до конца текущего года.

Напомним, что программа «Безопасный регион» работает с 2015 года по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Система объединяет тысячи камер, размещенных по всему региону.

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Благоустройство Химки
03 ноября 2024, 18:26
Фехтовальщица из Химок стала бронзовым призером всероссийских соревнований
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Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Лейла Пириева из Химок стала бронзовым призером всероссийского турнира по фехтованию на рапирах среди женщин. В состязаниях приняли участие 70 спортсменок.

На всероссийском турнире по фехтованию среди других участниц выступили три олимпийские чемпионки, пять чемпионок России, победительницы чемпионатов и первенств мира и Европы, а также международных турниров.

Фехтовальщица Лейла Пириева из Химок представила Подмосковье среди спортсменок из восьми регионов России. В борье за третье место она обыграла соперницу и стала бронзовым призером соревнований.

«Поздравляю нашу спортсменку с достойным результатом! Лейла на своем личном примере показала, что возможно все. Желаю ей дальнейших успехов и побед», - сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что в Химках ранее прошел Кубок Московской области по фехтованию. Химкинские спортсмены выиграли медали разного достоинства: золото, серебро и бронзу. За победу боролись свыше 50 участников из пяти городов Подмосковья.

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Спортсмены Химки
03 ноября 2024, 17:45
Депутат Галина Болотова передала гуманитарную помощь приюту для животных в Химках
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По просьбе представителей приюта депутат Галина Болотова передала для животных гуманитарную помощь. Питомцы получили корма и средства по уходу.

В химкинском приюте постоянно живут порядка 600 собак. На просьбу сотрудников приюта откликнулась депутат партии «Единая Россия» Галина Болотова. Волонтеры собрали лечебные корма, пеленки и лакомства для четвероногих питомцев. Их уже доставили в приют.

«Помощь бездомным животным - это важная задача, которая требует нашего внимания и участия. Каждый из нас может внести вклад в их жизнь, будь то помощь кормом или внимание и забота, а по возможности - дать питомцам шанс обрести любящую семью», - сказала Галина Болотова.

Напомним, что общественная приемная «Единой России» работает в Химках по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. Записаться на прием к депутату можно по номеру телефона: 8 (916) 683-08-27. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

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Благотворительность Химки Волонтеры Депутаты Животные
03 ноября 2024, 16:47
Мобильный пункт вакцинации побывает в 6 деревнях Солнечногорска в ноябре
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Ближайший выезд мобильного пункта в Солнечногорске пройдет 7 ноября в поселке Лесное озеро. Он будет ждать жителей у фельдшерско-акушерского пункта 10:00 до 14:00.

Для вакцинации в мобильном комплексе необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Врач проведет предварительный осмотр для выявления возможных противопоказаний.

Следующий населенный пункт, где будет проходить вакцинация, - деревня Толстяково. Полный график выездов можно найти на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

«Вакцинация помогает защитить себя и окружающих от заболеваний и серьезных осложнений. После прививки антитела появляются на восьмой - десятый день. Высокий иммунитет против гриппа сохраняется до года. Мобильные пункты вакцинации удобны для жителей сельских территорий. Привиться можно и в поликлиниках округа», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Также привиться от гриппа можно в поликлинике по предварительной записи через портал «Здоровье» , с помощью инфомата в поликлинике, по телефону 122 или через чат-бота в Telegram.

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Солнечногорск Грипп Вакцинация

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