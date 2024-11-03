Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе начались в Мытищах
Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе стартовали в Мытищах. В турнире принимают участие более 120 спортсменов из Москвы, Московской, Владимирской, Калужской, Мурманской, Ярославской, Тульской, Ленинградской и Самарской областей.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, это турнир начинался как региональное мероприятие, но сегодня он уже имеет всероссийский статус.
«Среди участников - представители девяти регионов. Желаю всем спортсменам уважать друг друга и обойтись без травм. И поздравляю с предстоящим праздником - Днем народного единства!» - сказал Абаренов.
Состязания проходят в мытищинском Центре единоборств со 2 по 4 ноября в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».