Всероссийские соревнования по бейсболу прошли в центре «Планерная» в Химках

На химкинском поле встретились сборная Московской области и команда из Санкт-Петербурга. Матч завершился с разгромным счетом 19:3.

«Сегодня мы победили в упорной борьбе. Питер показал себя довольно неплохо. Наша команда старалась. Мы знаем, что можем выигрывать, что мы сильные, и сейчас доказываем это на поле», - рассказал игрок третьей базы команды Московской области Максим Михайлов.

В спортивном центре «Планерная» в Химках уникальное бейсбольное поле. Оно имеет строго квадратную форму, в каждом углу - специальные базы для защитников, в центре - место подающего. Еще четыре человека выходят во внешнее поле. Нападающий должен отбить мяч, преодолеть круг через все базы и вернуться на исходную позицию. Тогда команда зарабатывает очко.

«Очень сильно хочу похвалить питчерскую работу. Со всех турниров в этом году лучше всего игроки-питчеры показывают себя на спартакиаде», - поделился старший тренер команды сборной Московской области Юрий Бакалец-Акоста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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