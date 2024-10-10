Всероссийские соревнования ловчих птиц прошли в Можайске

Соколиная охота включена в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. В нашей стране она особенно была популярна в царские времена.

В соревнованиях в основном участвуют опытные сокольники. Их подопечные - это ястребы и соколы. Реконструкция охоты, как правило, состоит из нескольких соревновательных этапов.

Охота с пернатым хищником - зрелище не для слабонервных. Как правило, жертва даже не успевает понять, откуда происходит нападение. Судьи оценивают насколько точно и быстро справляются с этой задачей хищники.

Кроме зрелищных соревнований, зрителей ждали экспозиция ловчих птиц и выставка сокольничьей амуниции. По итогам соревнований кубок Московского общества охотников и рыболовов забрал Дмитрий Родионов. Второе место в номинации «соколы - полеты на скорость» занял Иван Дзюбак, а бронзовым призером в категории «соколы с кругов» стал Антон Поляков.

«Такие соревнования проводятся у нас впервые, но я искренне надеюсь, что это станет доброй традицией и еще не раз мы соберемся. Интересно наблюдать за таким самобытным и очень красивым видом спорта», - поделился начальник отдела физической культуры и спорта администрации Можайского округа Максим Башаев.

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