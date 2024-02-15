Всероссийские соревнования клуба юных хоккеистов прошли в Подольске

Вбрасывание шайбы на открытии турнира провел глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«То что это проходит у нас вдвойне приятно. Соответственно, и жители, и наши местные ребята придут, посмотрят, какой уровень хоккеистов из других городов. Самое главное, с учетом этой инфраструктуры всем любителям хоккея показать достойный результат», - сказал Григорий Артамонов.

Три дня на льду спортивной арены будут состязаться хоккеисты двух возрастных категорий: 14 и 16 лет. Сыграют восемь команд, которые стали лучшими на первенстве Московской области.

Первыми на лед вышли команды из Сергиева Посада и Богородского округа.

«Четыре года назад построили каток с крытым льдом, где мы сейчас занимаемся. Но начинали мы на открытых площадках. Уровень соревнований очень высокий. Наисерьезнейший. Никогда такого не было, что все команды очень сильные», - отметил тренер спортивной школы олимпийского резерва Богородского городского округа Дмитрий Синенко.

«Золотая шайба» - один из самых масштабных физкультурно-массовых проектов для детей и подростков в России. Под эгидой Континентальной детской хоккейной лиги соревнования проводятся уже третий год подряд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках нацпроекта «Спорт - норма жизни».

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