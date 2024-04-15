15 апреля 2024, 10:56

Всероссийские проверочные работы пройдут в школах Подмосковья на этой неделе

Светлана Борщева
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Школьникам Подмосковья предстоит написать ВПР по разным предметам на этой неделе. Испытания начнутся 15 апреля и продлятся до 17 мая — об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В четвертых классах напишут ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру.

Пятиклассники сделают проверочные работы по математике, русскому языку, истории и биологии. Шестиклассники проверят знания по математике, русскому языку и двум предметам на выбор (история, биология, география, обществознание).

В седьмых классах обязательными являются математика, русский язык и два предмета на выбор, в восьмых добавится химия.

Некоторые ВПР можно будет выполнить на компьютере.

Работы проверит независимая комиссия, а полученные баллы переведут в оценку. Решение о выставлении отметок за ВПР принимает каждая школа самостоятельно.

Благотворительный проект «Синергия добра» организовал художественный мастер-класс по живописи для детей из Белгорода, находящихся в оздоровительном лагере в Волоколамске. Под руководством наставников ребята нарисовали свои шедевры, которые заберут на память.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

15 апреля 2024, 11:48
Еще 18 тысяч объектов малого и среднего бизнеса зарегистрировали в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Число субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает расти в Подмосковье. С января количество компаний выросло более чем на 18 тысяч, о чем сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«В первом квартале этого года в Подмосковье зарегистрировано более 18 тысяч субъектов МСП, из которых 14,8 тысячи - индивидуальные предприниматели. Сейчас в Московской области работают свыше 452 тысяч компаний МСП», - сказала зампред Екатерина Зиновьева.

Для поддержки малого и среднего бизнеса Московский областной фонд микрофинансирования предлагает 13 программ льготного кредитования. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
15 апреля 2024, 11:35
Школьникам из Солнечногорска торжественно вручили первые паспорта
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Торжественное вручение паспортов школьникам состоялось в Солнечногорске в День космонавтики. Документ получили девять юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет.

Церемония вручения паспортов прошла в культурно-досуговом центре «Тимоново». Юных граждан поздравили заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова, депутат Алексей Панкратов, а также представители отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск и центра «Мои документы».

«От имени главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова и от себя лично поздравляю вас с этим знаменательным событием. Желаю успехов во всех начинаниях, реализации ваших талантов и возможностей. Будьте всегда и во всем первыми, и все у вас получится!» - сказала Марина Маннапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что гимназию и три детских сада откроют осенью в Подольске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Солнечногорск Школьники
15 апреля 2024, 11:35
Автоинспекторы в Солнечногорске напомнили пешеходам правила дорожного движения
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Госавтоинспекторы совместно с представителями администрации и волонтерами провели акцию «Безопасность на дорогах начинается с тебя» в Солнечногорске. Горожанам напомнили правила дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили пешеходам информационные брошюры и световозвращающие элементы. Основное внимание уделили разъяснению правил перехода проезжей части для владельцев самокатов и велосипедов.

«Подобные мероприятия на территории нашего округа проходят регулярно. Работа в данном направлении будет продолжена, так как приближается сезон летних каникул и очень важно научить детей безопасному поведению на автомобильных дорогах и тротуарах», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году вблизи МЦД появятся новые путепроводы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск ПДД ГИБДД Дороги
15 апреля 2024, 11:31
Субботники прошли в Глазынинском парке и Подушкинском лесу в Одинцове
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Общественники, волонтеры, депутаты и медики областной больницы присоединились к субботникам в Одинцовском округе. Они убирали мусор, сухостой и прошлогоднюю листву в Глазынинском парке и Подушкинском лесу.

Необходимый инвентарь выдавали на месте. Организаторы подготовили для всех желающих перчатки, веерные грабли, лопаты, мусорные мешки, средства от клещей, кусторезы. Кроме того, после трудового дня всех собравшихся угостили кашей и горячим чаем.

«Месячник чистоты и благоустройства продолжается. Я хочу поблагодарить всех, кто проснулся рано утром в выходной день, чтобы поучаствовать в добром деле. Такая инициативность будет вознаграждена - я уверен, что после активной работы на свежем воздухе у всех было отличное настроение и бодрость духа. В следующую субботу встретимся снова», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Субботник

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