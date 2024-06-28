Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Павловском Посаде

На ярмарке приняли участие более 30 предприятий из различных отраслей, включая машиностроение, химическую и пищевую промышленность, производство строительных материалов и упаковки. Это дало уникальную возможность соискателям напрямую пообщаться с потенциальными работодателями и узнать о перспективах трудоустройства.

«Отрадно видеть, сколько людей, и особенно молодежи, пришли сегодня на ярмарку. Нам необходимы грамотные специалисты, и мы рады предоставить им возможности для реализации», - поделился впечатлениями Денис Семенов, один из участников мероприятия.

В рамках ярмарки в Доме культуры «Октябрь» были организованы мастер-классы, которые позволили посетителям наглядно познакомиться с различными профессиями. Это стало отличной возможностью для соискателей увидеть потенциальные рабочие места в действии и лучше понять свои интересы и возможности в выборе карьерного пути.

Павлово-Посадский городской округ активно развивается: открываются новые предприятия, проходит модернизация существующих производств, расширяется сектор малого и среднего бизнеса. Мероприятия, подобные данной ярмарке, способствуют не только подбору квалифицированных кадров, но и стимулируют экономический рост региона.

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