Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» стартовала в Подмосковье

Первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Сергей Гусев зачитал приветствие от министра обороны Андрея Белоусова В послании он выразил уверенность, что игра поможет многим из участников выбрать будущую профессию защитника родины.

«Московскую область представит команда „Патриоты Подмосковья“ из десяти юношей и девушек. В прошлом году наши ребята впервые стали призерами „Победы“, заняли четвертое место», - прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

На игру в «Алабино» приехали ребята, которые уже показали лучшие результаты в спортивной, а также начальной военной подготовке. Оценивать их компетенции будет двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

«У меня есть совет для победы, который сегодня каждый из вас должен почувствовать. На старте будьте внимательны, на середине дистанции соберите все оставшиеся силы, а на финишной прямой не жалейте себя, сделайте все для победы», - подчеркнула спортсменка.

Итоги игры подведут 6 июля. В этот же день состоится награждение победителей и призеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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